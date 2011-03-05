ایجاد امکانات توریسم درمانی در شهرستان اسکو

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یونس فاتح صبح شنبه در نشست مشترک با رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز ایجاد طرح توریسم درمانی را باعث کاهش فشار مراجعه کنندگان از سایر شهرستان ها به تبریز دانست و گفت: باید با اصلاح تمامی خانه های بهداشت در تمامی روستاها سلامت عمومی روستائیان را افزایش داده و با تجهیز بیمارستان های شهرهای کوچک از مراجعه بیماران به شهرهای بزرگ جلوگیری کرد .

فاتح به کمبود امکانات پزشکی و درمانی در دانشگاه سهند و اختصاص یک آمبولانس جدید با تمامی امکانات برای دانشجویان این دانشگاه اشاره کرد و افزود: با هماهنگی های انجام گرفته دو پزشک مجرب در یک مرکز درمانی در این دانشگاه استقرار خواهند یافت که می تواند تمامی نیازهای درمانی و سلامتی دانشجویان را برطرف کند .

فرماندار شهرستان اسکو همچنین از اختصاص 300 آزمایش رایگان برای زوجهای جوان شهرستان اسکو در مراکز بهداشتی درمانی خبر داد.

در ادامه این دیدار نیز رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز، با اشاره به فرهنگ بالای مردم شهرستان اسکو و پیگیری های مجدانه مسئولان این شهرستان، گفت: شهرستان اسکو باید در ارائه امکانات پزشکی و درمانی در استان نمونه برتر باشد.

علیرضا یعقوبی اضافه کرد: بیمارستان جدید شهراسکو به زودی کلنگ زنی خواهد شد که ایجاد این بیمارستان جدید می تواند نقش اساسی در اجرای طرح توریسم درمانی در شهرستان اسکو داشته باشد و تحقق این امر همکاری و کمکهای تمامی مسئولان را می طلبد .

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تبریز همچنین در مورد مراکز درمانی دانشگاه ها نیز بیان داشت: دانشگاه ها موظف به تأمین امکانات سخت افزاری در حوزه پزشکی و درمانی دانشجویان هستند و دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز برای تأمین امکانات نرم افزاری این مراکز آمادگی خود را اعلام می کند.