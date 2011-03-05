بازداشت 5 طراح حملات انتحاری در غرب افغانستان

به گزارش خبرنگار مهر در افغانستان، ژنرال عبدالصمد رئیس امنیت ولایت فراه گفت: این افراد شب گذشته از یک منزل مسکونی واقع در منطقه ای در شهر فراه دستگیر شدند.



وی همچنین اضافه کرد از این افراد دو کمربند انتحاری و مقداری مهمات انفجاری کشف و بدست آمده است.



بنا به اظهارات رئیس امنیت ولایت فراه در این عملیات که پلیس ملی نیز شرکت داشت 5 نفر از طراحان حملات انتحاری دستگیر شدند که تحقیقات درباره آنها همچنان ادامه دارد.



رئیس امنیت فراه گفت 11 نفر دیگر این افراد چند روز قبل از توابع شهرستان بالابلوک این ولایت دستگیر شده بودند. گروه طالبان تا به حال در این مورد ابراز نظری نکرده اند.