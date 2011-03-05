ایران در چهل و پنجمین نمایشگاه گردشگری برلین شرکت می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدحسین برزین رئیس هیئت مدیره شرکت نمایشگاههای میراثفرهنگی و گردشگری ایران با بیان اینکه امسال غرفه جمهوری اسلامی ایران به مساحت 472 متر مربع در سالن A 7.2 در محل دائمی برگزاری نمایشگاههای Messe Berlin قرار دارد گفت: انتظار میرود بیش از 11 هزار شرکت و سازمان از بیش از 180 کشور جهان در این نمایشگاه شرکت کنند.
وی تصریح کرد: این نمایشگاه فضایی مناسب برای شرکتهای حاضر به منظور ارائه آخرین یافتهها و دستاوردهای خود در زمینه گردشگری است، همچنین افزایش شرکتکنندگان آسیایی در نمایشگاه ITB بسیار محسوس است و کشورهای آسیای مرکزی نیز به معرفی جاذبههای جغرافیایی و مقاصد زیبای گردشگری خود خواهند پرداخت.
برزین با بیان اینکه نمایشگاه گردشگری ITB در 26 سالن مرکز نمایشگاهی برلین معروف به MESSE _ BERLIN در فضایی به مساحت 160 هزار متر مربع برگزار میشود، گفت: این مرکز به عنوان یکی از مهمترین و بزرگترین مراکز برگزاری همایشها و نمایشگاههای تجاری و اقتصادی شناخته شده است که با بهرهمندی از فضا و امکانات و تسهیلات نمایشگاهی منحصر به فرد در برلین قرار دارد.
وی تصریح کرد: امسال در نمایشگاه گردشگری بینالمللی ITB 2011، شرکتهای فعال صنعت گردشگری و هتلداری کشور حضور دارند و همانند سالهای گذشته توانمندیها و جاذبههای گردشگری کشورمان را در معرض بازدید علاقمندان قرار خواهند داد.
برزین افزود: انتظار میرود همانند سالهای گذشته گزارشهای رسانهای خوبی از ITB 2011 منتشر شود، چراکه این امر زمینه مناسبی را برای تبلیغات رسانهای جاذبههای ایران و حضور کشورمان در نمایشگاه آلمان پدیدار میکند.
برزین ادامه داد: صنعت گردشگری در آلمان به عنوان یکی از محبوبترین مقاصد گردشگری اروپا در سالهای اخیر همواره با روند رو به رشدی روبهرو بوده است، به طوریکه آلمان در رتبه نهم محبوبترین مقاصد گردشگری و رتبه ششم پردرآمدترین کشورها از لحاظ گردشگری قرار دارد.
به گفته برزین در چهل و پنجمین نمایشگاه بینالمللی گردشگری ITB برلین سازمانها و انجمنهای گردشگری، تورگردانان، دفاتر خدمات مسافرتی، هتلها، شرکتهای حمل و نقل (خطوط هواپیمایی، راه آهن، خطوط کشتیرانی، اتوبوسرانی)، رسانهها، فناوری اطلاعات در خدمت گردشگری، دفاتر رزرواسیون و اطلاعات و تکنولوژی گردشگری، شرکتهای تجاری برگزارکننده همایشها و کنگرهها، تورهای تشویقی تجاری و نمایشگاهها حضوری چشمگیر دارند.
این مقام مسؤول در شرکت نمایشگاههای میراثفرهنگی و گردشگری خاطرنشان کرد: نمایشگاه بینالمللی گردشگری ITB، امسال نیز همانند سالهای گذشته در 5 روز برای متخصصان و بازدیدکنندگان عادی برپا خواهد بود.
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