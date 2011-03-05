تجلیل بزرگان عرصه هنر تجلیل از فرهنگ و انسانیت است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، قادر آشنا در مراسم بزرگداشت شاعر زنده یاد محمود ابوالحسنی متخلص به فقیر با تاکید بر لزوم برگزاری مراسم بزرگداشت هنرمندان و اصحاب فرهنگ اظهار داشت: نهادینه کردن فرهنگ تجلیل از بزرگان و صاحب نامان این عرصه در زمان حیات و تشویق جوانان برای ورود به فضای فرهنگی از مهمترین رویکردهای اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

وی بر ادامه این روال در سالهای آتی تاکید کرد و افزود: از دل همین فرهنگ ها و در مسیر همین تجلیل ها و تقدیرهاست که انسان ها تربیت شده و رشد می کنند.

آشنا گرامیداشت و تقدیر از هنرمندان را همپایه تجلیل از تفکر و اندیشه دانست و خاطرنشان کرد: آثار هنری با روح و جان آدم ها در ارتباط بوده و از این رو انسان متفکر و هنرمند قادر به کاری است که حتی از توان لشکرها نیز خارج است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی ادبیات را حوزه ای لطیف و پیام رسان خواند و یادآور شد: به خصوص عرصه شعر با مذهب و جامعه ما ارتباط بسیار نزدیکی دارد که بیشتر باید به آن پرداخته شود.

در این مراسم آقایان خدابین و ابوالحسنی از اعضای شورای اسلامی شهر حضور داشتند و تعدادی از شعرا با قرائت اشعاری مقام این هنرمند فقید را گرامی داشتند.