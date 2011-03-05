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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

سردار عصار در نشست خبری:

نمره قابل قبول پلیس در استانداردسازی رفتار/ معرفی پلیس مقتدر و مهربان به مردم

نمره قابل قبول پلیس در استانداردسازی رفتار/ معرفی پلیس مقتدر و مهربان به مردم

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی از نمره قابل قبول پلیس در استانداردسازی رفتار خبر داد و گفت: در حال حاضر پلیس تمامی ماموریت‌های خود را با دقت انجام می‌دهد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدتقی عصار صبح دوشنبه در حاشیه نشست رزمایش یکصدهزار نفری دفاع شخصی با اشاره به آمادگی پلیس در بروز حوادثی مانند حادثه کاج گفت: در دنیای کنونی همواره بخشی از واقعیت به تصویر کشیده می‌شود و مابقی آن در میان انبوهی از اطلاع رسانی ها قرار گرفته و دیده نمی‌شود.

وی گفت: در تلاشیم که مردم را مطمئن کنیم که پلیس ایران از آمادگی بالایی برخوردار است و با تدبیر در صحنه‌ها وارد می‌شود. زیرا در این صورت است که در بروز حوادث مردم خود به تحلیل واقعیت‌ها می‌پردازند.

عصار تصریح کرد: علیرغم انبوهی از آموزش های تخصصی که به ماموران نیروی انتظامی ارایه می‌ شود منکر آن نیستیم که هیچگونه عیب و ایرادی نداشته و در اوج آمادگی رزمی قرار داریم.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی گفت: در حال حاضر عمده ماموریت‌های پلیس با دقت انجام می‌شود اما در این میان مواردی نیز وجود دارد که ماموران نمی‌توانند بر اساس آموزش‌ها درست عمل کنند.

وی افزود: وقتی ماموران پلیس در میان انبوهی از مردم قرار می‌گیرند باید عکس‌العمل درست را انجام دهند و تحت تاثیر شرایط محیطی قرار نگیرند.

وی گفت: در آموزش‌هایی که به ماموران ارایه می‌شود کنترل استرس و مدیریت شرایط نیز مد نظر قرار گرفته است.

عصار با اشاره به استانداردسازی رفتار پلیس گفت: توقعی که مردم از پلیس خود دارند توقع بالا ولی درستی است. بر همین اساس بر استاندادرسازی رفتار پلیس تلاش شده تا پلیسی مقتدر و مهربان به مردم معرفی شود.

وی اضافه کرد: در حال حاضر نمره پلیس در استانداردسازی رفتار نمره قابل قبولی است به نحوی که نسبت به گذشته رفتار ماموران بسیار بهبود یافته و قابل مقایسه با گذشته نیست.

معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی با اشاره به تغییر شکل جرایم از سنتی به مجازی خبر داد و گفت: برای مقابله با جرایمی که در فضای مجازی رخ می‌دهد در دانشکده‌های علوم انتظامی آموزشهای تخصصی به ماموران ارایه می شود.

وی افزود: در حال حاضر به نیروی انتظامی به صورت حرفه‌ای نگاه می‌شود و نیروهای تخصصی در هر زمینه آموزش داده می‌شوند.

کد مطلب 1267070

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