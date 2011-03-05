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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۹

با حضور مقامات؛

افتتاحیه مجمع جهانی تالابها با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد

افتتاحیه مجمع جهانی تالابها با حضور رئیس‌جمهور برگزار شد

مراسم افتتاحیه مجمع جهانی تالابها با حضور رئیس جمهور و تنی چند از وزرا، معاونین وزرا و سفرا و روسای سازمان های محیط زیست بیش از 50 کشور دنیا برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم 6 وزیر از کشورهای زیمبابوه، سوریه، تانزانیا، امارات، بورکینافاسو و کامبوج و همچنین 4 معاون وزیر، 29 سفیر و 14 هیئت در سطح روسای سازمان های محیط زیست دیگر کشورها در این مراسم حضور یافته اند.

این اجلاس که به مناسبت چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر در رابطه با تالابها برگزار شده است به مدت 2 روز که روز نخست در سالن اجلاس سران تهران و روز دوم در شهر رامسر برگزار خواهد شد.

گفتنی است تا دقایقی دیگر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در این اجلاس حضور یافته و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.

کد مطلب 1267071

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