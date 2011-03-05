به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم 6 وزیر از کشورهای زیمبابوه، سوریه، تانزانیا، امارات، بورکینافاسو و کامبوج و همچنین 4 معاون وزیر، 29 سفیر و 14 هیئت در سطح روسای سازمان های محیط زیست دیگر کشورها در این مراسم حضور یافته اند.

این اجلاس که به مناسبت چهلمین سالگرد کنوانسیون رامسر در رابطه با تالابها برگزار شده است به مدت 2 روز که روز نخست در سالن اجلاس سران تهران و روز دوم در شهر رامسر برگزار خواهد شد.

گفتنی است تا دقایقی دیگر دکتر احمدی نژاد رئیس جمهور در این اجلاس حضور یافته و به ایراد سخنرانی خواهند پرداخت.