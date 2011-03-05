اداره کل اجتماعی استانداری مازندران حامی برتر سازمانهای مردم نهاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمد نجار، وزیر کشور در نامه ای از تلاش های علیرضا جانبازی مدیرکل دفتر اجتماعی استانداری مازندران به پاس حمایت از سازمانهای مردم نهاد استان قدردانی کرد.

در نامه محمد نجار خطاب به جانبازی آمده است: سربلندی، استقلال، پیشرفت و بالندگی ایران اسلامی مرهون اهتمام و کوشش صادقانه انسانهای فرهیخته ای است که در طلب رضای خداوند متعال صادقانه قدم برداشته و برای اعتلای آرمان های نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران گام برمی دارند.

وزیر کشور افزود: تلاش و همت حنابعالی در پیشبرد اهداف این وزارتخانه در حوزه مدیریت و حمایت از سازمانهای مردم نهاد را ارج نهاده و تاییدات روزافزون الهی را برایتان مسئلت دارم.

علیرضا افشار، معاون امور اجتماعی و فرهنگی و رئیس هیئت مرکزی نظارت بر سازمانهای مردم نهاد کشور و حسن محمد زاده فراهانی سرپرست مرکز امور اجتماعی و صیانت از حقوق شهروندان نیز در تقدیرنامه های جداگانه ای از مشارکت های عمومی اداره کل اجتماعی استانداری مازندران در تعامل با سازمانهای مردم نهاد و حضور در اولین نمایشگاه ملی عفاف و حجاب قدردانی کرد.