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۱۵ اسفند ۱۳۸۹، ۹:۳۷

44 هزار فرصت شغلی در شهرستان اصفهان ایجاد شد

44 هزار فرصت شغلی در شهرستان اصفهان ایجاد شد

اصفهان - خبرگزاری مهر: فرماندار اصفهان گفت: در سال جاری بیش از 44 هزار فرصت شغلی در سطح شهرستان اصفهان ایجاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر از اصفهان، مظفر حاجیان در جلسه کارگروه اشتغال و سرمایه گذاری شهرستان از ایجاد فرصت اشتغال برای بیش از 44 هزار نفر در سال 89 خبر داد و افزود: تعهد شهرستان برای ایجاد اشتغال 19 هزار نفر بود که با همت و تلاش مضاعف مسئولین ضمن فراهم نمودن این فرصت شغلی 25 هزار فرصت شغلی افزون بر تعهد ایجاد شده است.

وی با تشریح عملکرد این کارگروه، از برگزاری 43 جلسه با اتخاذ 90 مصوبه در سال 89 خبر داد و اظهار داشت: با برنامه ریزیهای مدون و همکاری تمامی عوامل دست اندر کار اشتغال اکثر دستگاه‌های اجرایی توانستند بالاتر از تعهدات خود عمل کنند.

حاجیان با تأکید بر استفاده بهینه از تمامی امکانات و توانمندیها خاطرنشان کرد: شهرستان اصفهان دارای ظرفیتهای بالقوه بالای به ویژه در بخش صنعت است که با ارائه راهکارهای عملی و جذب سرمایه گذاران و مشارکتهای مردمی و توسعه شهرکهای صنعتی به ویژه در مناطق دوردست و محروم می‌توانیم شاهد ایجاد حداکثری اشتغال در شهرستان باشیم و باید اشتغال خانگی و روستایی نیز در دستور کار جدی سازمان‌های ذیربط قرار گیرد تا در نهایت مشکل اشتغال روستائیان نیز مرتفع شود.

کد مطلب 1267076

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