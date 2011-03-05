افزایش ساعت کار میادین میوه و تره بار پایتخت

به گزارش خبرنگارمهر، حسین صفایی در نشست خبری که روز شنبه برگزار شد با اشاره به اینکه در حال حاضر 140 بازار و میدان میوه و تره بار در تهران فعال هستند، افزود: 5 بازار نیز طی هفته قبل و هفته جاری به مجموع این بازارها افزوده می شوند.

وی با تاکید براینکه عرضه محصولات در روزهای پایانی سال در 170 نقطه انجام می شود ، خاطر نشان کرد: همچنین 30 بازار نیز در نقاطی که دسترسی شهروندان به میادین مشکل است به طور موقت راه اندازی خواهد شد تا شهروندان بتوانند طی 20 روز آینده از خدمات این بازارها استفاده کنند.

مدیرعامل سازمان میادین از طرح ویژه تنظیم بازار خبر داد و تاکید کرد: در 48 بازار طرح ویژه تنظیم بازار به اجرا در می آید.همچنین برای کنترل کیفیت محصولات نیز با همکاری دانشگاه علوم پزشکی تهران و شهید بهشتی ستادی تشکیل شده است و این ستاد به عرضه مواد پروتئینی مانند گوشت، مرغ و ماهی نظارت می کند.

به گفته وی، تا 16 اسفندماه در 25 بازار و میدان میوه و تره بار، سیستم کارت خوان نصب می شود و تا پایان خرداد سال آینده با نصب این سیستم در تمامی بازارها و میادین میوه و تره بار شهرداری امکان استفاده از بن کارتهای ویژه سازمان میادین فراهم خواهد شد.

صفایی درمورد ساعت کاری بازارها در روزهای پایانی سال گفت: از 20 اسفند ماه ساعت کاری تمامی بازارها و میادین، با یک ساعت افزایش، تا ساعت 20 خواهد بود همچنین در دو روز اول فروردین ماه نیز بازارها تعطیل بوده و از سوم ماه کار خود را آغاز می کنند، 12 و 13 فروردین ماه نیز بازارها تعطیل هستند.

وی از کاهش 7 تا 25 درصدی محصولات در بازارها خبر داد و افزود: با همکاری تولید کنندگان ، کالاهایی که برچسب قیمت دارند از 7 تا 25 درصد تخفیف برخوردار می شوند.

مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره بار با اشاره به اینکه نرخ گذاری میوه ها در نوروز با توجه به وضعت بازارو عرضه و تقاضا انجام می شود، گفت: تا پایان سال استفاده از ظروف تجزیه پذیر در کلیه بازارها و میادین الزامی می شود .

صفایی همچنین عرضه محصولات سالم و ارگانیک را که از ماههای پیش در برخی بازار آغاز شد از دیگر فعالیتهای سازمان میادین برشمرد و گفت: غرفه های عرضه محصولات سالم و ارگانیک در میادین جلال آل احمد، سهروردی، لواسانی، صاقیه و مجیدیه فعال شده که تا پایان فروردین ماه نیز 5 بازار و میدان دیگر نیز به این مجموعه افزوده خواهد شد.

به گفته وی عملیات پایش باقی مانده سموم و مواد شیمیایی ، فلزات سنگین و آفت کشها در میدان مرکزی آغاز شده است.