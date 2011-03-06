مهدی مهدویکیا در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد پیروزی استیلآذین پس از شش هفته در لیگ برتر ضمن بیان مطلب فوق گفت: برخلاف دیدارهای گذشته دچار بدشانسی نشدیم و توپهایمان وارد دروازه شد و توانستیم در نهایت به نتیجهای که استحقاق آن را داشتیم، دست یابیم.
وی با ابراز رضایت از این پیروزی اضافه کرد: در این بازی توانستیم خیلی زود روند حرکتی بازی را در دست گرفته و گل نخست را به ثمر رسانده تا مشکل بازیهای قبلی که گل اول را دریافت میکردیم برطرف شود. این گل به ما کمک کرد بر جریان بازی مسلط تر شده و دو مرتبه دیگر دروازه صبا را باز کرده تا پس از 6 هفته به پیروزی دست یابیم.
کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین خاطرنشان کرد: گرچه در این فصل نتایج خوبی کسب نکردیم اما تیم ما پتانسیل بالایی دارد و میتوانیم با بدست آوردن نتایج دلخواه در بازیهای آینده استیل آذین را در لیگ برتر نگه داریم.
مهدویکیا با تاکید بر اینکه هیچکس فکر نمیکرد استیل آذین در این فصل چنین نتایجی را کسب کند، افزود: هدف اصلی ما در بازیهای آینده ابتدا حفظ سهمیه تیم در لیگ برتر است و پس از آن به فکر رسیدن به جایگاههای بهتری در جدول هستیم. قطعا با ادامه این روند، رسیدن به این موفقیت دور از دسترس نیست.
وی با اشاره به تاثیرات مثبت حضور پروین در این تیم در مورد اینکه آیا خاکپور مقصر نتیجه نگرفتن استیل آذین در هفتههای گذشته بود، تاکید کرد: خاکپور در این مدت زحمات زیادی برای تیم کشید و تنها با روی بد فوتبال مواجه شد. در زمان حضور خاکپور تیم ما تغییرات خوبی داشت و تنها بدشانسی عامل ناکامی ما بود. البته ما پیروزی برابر صبا را به خاکپور تقدیم میکنیم.
کاپیتان تیم فوتبال استیل آذین در پایان با بیان اینکه چنین روزهای سختی را هم در زمان حضور در تیم هامبورگ آلمان تجربه کردهاست، گفت: در هامبورگ هم شرایط سختی داشتیم اما در نهایت تیم را در بوندسلیگا حفظ کردیم، تیم استیل آذین این توانایی را دارد که مانند هامبورگ در لیگ برتر بماند.
تیم فوتبال استیل آذین که در هفته بیست و پنجم رقابتهای لیگ برتر برابر صبای قم به برتری دست یافت، در حال حاضر با 23 امتیاز در جایگاه هفدهم جدول ردهبندی لیگ برتر قرار دارد.
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