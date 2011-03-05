40 هزار اصله نهال در شرق تهران توزیع می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کوروش پورمرتضوی با اعلام این مطلب گفت: در راستای ارتقای فرهنگ شهرنشینی و هم چنین ایجاد فضای سبز، توزیع نهال در دستور کار برنامه های شهرداری منطقه 8 قرار گرفت.

وی افزود: هم چنین با همکاری شورایاران تعداد 10 هزار اصله نهال نیز در محلات شرق تهران نیز توزیع می شود.

پورمرتضوی به ویژه برنامه های روز درختکاری در مدارس سطح منطقه اشاره کرد و گفت: با حضور کار شناسان در مدارس، دانش آموزان با نحوه نگهداری گل و گیاه آشنا می شوند.

وی افزود: توزیع بروشور نگهداری گیاهان آپارتمانی در بوستانهای شرق تهران از دیگر برنامه های روز درختکاری در شهرداری منطقه 8 است.

مشاور شهردار منطقه 8 با اشاره به توسعه فضای سبز عمومی در شرق تهران گفت: یکی از برنامه های ویژه شهرداری منطقه 8، توسعه و افزایش کمی و کیفی فضاهای سبز عمومی است که بیش از سایر نیازهای شهروندان، مورد توجه مدیریت شهری قرار دارد.