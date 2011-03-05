به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فارس با بهره مندی از چهره های سرشناسی چون سجاد بهروزی، مرتضی رضاییان و میثم محبی ضمن کسب 9 مدال طلا و 2 برنز، با کسب 553 امتیاز بالاتر از مازندران روی سکوی قهرمانی ایستاد.
مازندرانی ها هم که به درخشش وزنه برداران سنگین وزن خود بهداد سلیمی و محمدرضا براری چشم دوخته بودند، در پایان با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز و 540 امتیاز مقام دوم جام نامجو را کسب کردند. نتایج تیمی 6 تیم برتر این رقابتها به شرح زیر است:
1- فارس با 553 امتیاز
2- مازندران با 540 امتیاز
3- گیلان با 483 امتیاز
4- خوزستان با 462 امتیاز
5- تهران با 404 امتیاز
6- اردبیل با 383 امتیاز
نفرات برتر اوزان هشتگانه نیز به این ترتیب معرفی شدند:
دسته 56 کیلوگرم:
1- مجید عسگری از هرمزگان: 247 کیلوگرم (طلا)
2- محمد اصغرنژاد از گیلان: 238 کیلوگرم (نقره)
3- یعقوب پشوتنی از بوشهر: 238 کیلوگرم (نقره)
دسته 56 کیلوگرم:
1- مجید عسگری از هرمزگان: 247 کیلوگرم (طلا)
2- محمد اصغرنژاد از گیلان: 238 کیلوگرم (نقره)
3- یعقوب پشوتنی از بوشهر: 238 کیلوگرم (نقره)
دسته 62 کیلوگرم:
1- سجاد بهروزی از فارس: 290 کیلوگرم (طلا)
2- ایمان شاهقلیان از چهارمحال وبختیاری: 261 کیلوگرم (نقره)
3- وحید رودبارانی از مرکزی: 256 کیلوگرم (برنز)
1- سجاد بهروزی از فارس: 290 کیلوگرم (طلا)
2- ایمان شاهقلیان از چهارمحال وبختیاری: 261 کیلوگرم (نقره)
3- وحید رودبارانی از مرکزی: 256 کیلوگرم (برنز)
دسته 69 کیلوگرم:
1- مرتضی رضاییان از فارس: 322 کیلوگرم (طلا)
2- سیدمهدی پانزوان از گیلان: 318 کیلوگرم (نقره)
3- جابر بهروزی از فارس: 299 کیلوگرم (برنز)
1- مرتضی رضاییان از فارس: 322 کیلوگرم (طلا)
2- سیدمهدی پانزوان از گیلان: 318 کیلوگرم (نقره)
3- جابر بهروزی از فارس: 299 کیلوگرم (برنز)
دسته 77 کیلوگرم:
1- شاهو جوانمردی از البرز: 338 کیلوگرم (طلا)
2- رسول تقیان از اصفهان: 327 کیلوگرم (نقره)
3- حامد حبیب الهی از اصفهان: 324 کیلوگرم (برنز)
1- شاهو جوانمردی از البرز: 338 کیلوگرم (طلا)
2- رسول تقیان از اصفهان: 327 کیلوگرم (نقره)
3- حامد حبیب الهی از اصفهان: 324 کیلوگرم (برنز)
دسته 85 کیلوگرم:
1- می مهدی جمالپور از خوزستان: 339 کیلوگرم (طلا)
2- احد سنجابی از کرمانشاه: 335 کیلوگرم (نقره)
3- علی خرم دوست از اردبیل: 332 کیلوگرم (برنز)
1- می مهدی جمالپور از خوزستان: 339 کیلوگرم (طلا)
2- احد سنجابی از کرمانشاه: 335 کیلوگرم (نقره)
3- علی خرم دوست از اردبیل: 332 کیلوگرم (برنز)
دسته 94 کیلوگرم:
1- میثم محبی از فارس: 378 کیلوگرم (طلا)
2- احسان معتمدی از لرستان: 366 کیلوگرم (نقره)
3- سعید محمدپور از اردبیل: 365 کیلوگرم (برنز)
1- میثم محبی از فارس: 378 کیلوگرم (طلا)
2- احسان معتمدی از لرستان: 366 کیلوگرم (نقره)
3- سعید محمدپور از اردبیل: 365 کیلوگرم (برنز)
دسته 105 کیلوگرم:
1- حامد مجیدی از گیلان: 394 کیلوگرم (طلا)
2- محمدرضا براری از مازندران: 388 کیلوگرم (نقره)
3- جواد نادری از خوزستان: 384 کیلوگرم (برنز)
1- حامد مجیدی از گیلان: 394 کیلوگرم (طلا)
2- محمدرضا براری از مازندران: 388 کیلوگرم (نقره)
3- جواد نادری از خوزستان: 384 کیلوگرم (برنز)
دسته 105+ کیلوگرم:
1- بهداد سلیمی از مازندران: 459 کیلوگرم (طلا)
2- رضا عشوری زاد از مازندران: 406 کیلوگرم (نقره)
3- محمود وطنخواه از خراسان رضوی: 405 کیلوگرم (برنز)
1- بهداد سلیمی از مازندران: 459 کیلوگرم (طلا)
2- رضا عشوری زاد از مازندران: 406 کیلوگرم (نقره)
3- محمود وطنخواه از خراسان رضوی: 405 کیلوگرم (برنز)
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