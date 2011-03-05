به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فارس با بهره مندی از چهره های سرشناسی چون سجاد بهروزی، مرتضی رضاییان و میثم محبی ضمن کسب 9 مدال طلا و 2 برنز، با کسب 553 امتیاز بالاتر از مازندران روی سکوی قهرمانی ایستاد.



مازندرانی ها هم که به درخشش وزنه برداران سنگین وزن خود بهداد سلیمی و محمدرضا براری چشم دوخته بودند، در پایان با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز و 540 امتیاز مقام دوم جام نامجو را کسب کردند. نتایج تیمی 6 تیم برتر این رقابتها به شرح زیر است:

1- فارس با 553 امتیاز

2- مازندران با 540 امتیاز

3- گیلان با 483 امتیاز

4- خوزستان با 462 امتیاز

5- تهران با 404 امتیاز

6- اردبیل با 383 امتیاز

نفرات برتر اوزان هشتگانه نیز به این ترتیب معرفی شدند:



دسته 56 کیلوگرم:

1- مجید عسگری از هرمزگان: 247 کیلوگرم (طلا)

2- محمد اصغرنژاد از گیلان: 238 کیلوگرم (نقره)

3- یعقوب پشوتنی از بوشهر: 238 کیلوگرم (نقره)



دسته 62 کیلوگرم:

1- سجاد بهروزی از فارس: 290 کیلوگرم (طلا)

2- ایمان شاهقلیان از چهارمحال وبختیاری: 261 کیلوگرم (نقره)

3- وحید رودبارانی از مرکزی: 256 کیلوگرم (برنز)



دسته 69 کیلوگرم:

1- مرتضی رضاییان از فارس: 322 کیلوگرم (طلا)

2- سیدمهدی پانزوان از گیلان: 318 کیلوگرم (نقره)

3- جابر بهروزی از فارس: 299 کیلوگرم (برنز)



دسته 77 کیلوگرم:

1- شاهو جوانمردی از البرز: 338 کیلوگرم (طلا)

2- رسول تقیان از اصفهان: 327 کیلوگرم (نقره)

3- حامد حبیب الهی از اصفهان: 324 کیلوگرم (برنز)



دسته 85 کیلوگرم:

1- می مهدی جمالپور از خوزستان: 339 کیلوگرم (طلا)

2- احد سنجابی از کرمانشاه: 335 کیلوگرم (نقره)

3- علی خرم دوست از اردبیل: 332 کیلوگرم (برنز)



دسته 94 کیلوگرم:

1- میثم محبی از فارس: 378 کیلوگرم (طلا)

2- احسان معتمدی از لرستان: 366 کیلوگرم (نقره)

3- سعید محمدپور از اردبیل: 365 کیلوگرم (برنز)



دسته 105 کیلوگرم:

1- حامد مجیدی از گیلان: 394 کیلوگرم (طلا)

2- محمدرضا براری از مازندران: 388 کیلوگرم (نقره)

3- جواد نادری از خوزستان: 384 کیلوگرم (برنز)

