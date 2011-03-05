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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۱۲

فارس قهرمان مسابقات وزنه‌برداری جام نامجو شد

فارس قهرمان مسابقات وزنه‌برداری جام نامجو شد

مسابقات وزنه برداری قهرمانی کشور، جام نامجو، با قهرمانی استان فارس به پایان رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فارس با بهره مندی از چهره های سرشناسی چون سجاد بهروزی، مرتضی رضاییان و میثم محبی ضمن کسب  9 مدال طلا و 2 برنز، با کسب 553 امتیاز بالاتر از مازندران روی سکوی قهرمانی ایستاد.

مازندرانی ها هم که به درخشش وزنه برداران سنگین وزن خود بهداد سلیمی و محمدرضا براری چشم دوخته بودند، در پایان با کسب 3 مدال طلا، 2 نقره و یک برنز و 540 امتیاز مقام دوم جام نامجو را کسب کردند. نتایج تیمی 6 تیم برتر این رقابتها به شرح زیر است:
1- فارس با 553  امتیاز
2- مازندران با  540 امتیاز
3- گیلان با  483 امتیاز
4- خوزستان با  462 امتیاز
5- تهران با 404 امتیاز
6- اردبیل با 383 امتیاز

نفرات برتر اوزان هشتگانه نیز به این ترتیب معرفی شدند:

دسته 56 کیلوگرم:
1- مجید عسگری از هرمزگان: 247 کیلوگرم (طلا)
2- محمد اصغرنژاد از گیلان: 238 کیلوگرم (نقره)
3- یعقوب پشوتنی از بوشهر: 238 کیلوگرم (نقره)
 
دسته 62 کیلوگرم:
1- سجاد بهروزی از فارس: 290 کیلوگرم (طلا)
2- ایمان شاهقلیان از چهارمحال وبختیاری: 261 کیلوگرم (نقره)
3- وحید رودبارانی از مرکزی: 256 کیلوگرم (برنز)
 
دسته 69 کیلوگرم:
1-  مرتضی رضاییان از فارس: 322 کیلوگرم (طلا)
2- سیدمهدی پانزوان از گیلان: 318 کیلوگرم (نقره)
3- جابر بهروزی از فارس: 299 کیلوگرم (برنز)
 
دسته 77 کیلوگرم:
1-  شاهو جوانمردی از البرز: 338 کیلوگرم (طلا)
2- رسول تقیان از اصفهان: 327 کیلوگرم (نقره)
3- حامد حبیب الهی از اصفهان: 324 کیلوگرم (برنز)
 
دسته 85 کیلوگرم:
1-  می مهدی جمالپور از خوزستان: 339 کیلوگرم (طلا)
2- احد سنجابی از کرمانشاه: 335 کیلوگرم (نقره)
3- علی خرم دوست از اردبیل: 332 کیلوگرم (برنز)
 
دسته 94 کیلوگرم:
1-  میثم محبی از فارس: 378 کیلوگرم (طلا)
2- احسان معتمدی از لرستان: 366 کیلوگرم (نقره)
3- سعید محمدپور از اردبیل: 365 کیلوگرم (برنز)
 
دسته 105 کیلوگرم:
1- حامد مجیدی از گیلان: 394 کیلوگرم (طلا)
2- محمدرضا براری از مازندران: 388 کیلوگرم (نقره)
3- جواد نادری از خوزستان: 384 کیلوگرم (برنز)
 
دسته 105+ کیلوگرم:
1- بهداد سلیمی از مازندران: 459 کیلوگرم (طلا)
2- رضا عشوری زاد از مازندران: 406 کیلوگرم (نقره)
3- محمود وطنخواه از خراسان رضوی: 405 کیلوگرم (برنز)
کد مطلب 1267080

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