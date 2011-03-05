بانک جامع هنرمندان آذربایجان شرقی تشکیل می شود

شهرام خدائی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز افزود: انسجام بخشی به فعالیت های حوزه هنری و تعامل بیش از پیش با هنرمندان رشته های مختلف از دلایل ایجاد بانک جامع هنرمندان استان است.

خدایی تشکیل آرشیو کاملی از فعالیت ها، پیشینه و توانمندی های هنرمندان استان را از اهداف این طرح عنوان کرد و افزود: در صورت دسترسی به اطلاعات جامع هنرمندان، می توان در برنامه ریزیهای حوزه با اشراف بر پتانسیل هنری موجود استان، برنامه های عملیاتی تری را طرح ریزی کرد.

وی، هنرمندان را پشتوانه حوزه های هنری در سطح کشور دانست و گفت: از مزایای تشکیل این بانک جامع ایجاد تعاملات تازه و رویکردهای نو در ارتباط مستمر قشر فرهیخته و هنرمند با حوزه هنری استان است.

وی همچنین از آپلود این بانک در فضای سایبری خبر داد و گفت: با استفاده از سایت حوزه هنری استان این بانک به زودی به شکل اینترنتی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت و مراجعان به سایت می توانند جهت همکاری با هنرمندان استان در شاخه های مخنلف از این بانک بهره مند شوند.

خدائی از درج پیشینه هنری هنرمندان، فعالیت های مهم و مقام های کسب شده در جشنواره ها و نیز تصویر هنرمند در این بانک خبر داد.

وی با اشاره به تشکیل کارگروهی برای جمع آوری و ثبت اطلاعات هنرمندان استان از هنرمندان رشته های مختلف خواست اطلاعات خود را جهت درج در این بانک به شکل حضوری و یا از طریق رایانامه به آدرس admin@artabriz. ir در اختیار حوزه هنری آذربایجان شرقی قرار دهند.

حوزه هنری استان با هدف رشد و تعالی هنر متعهد در شاخه های مختلف هنری از جمله هنرهای نمایشی، هنرهای تصویری، تجسمی، ادبیات و زیرشاخه های این رشته ها همچون شعر و ادبیات داستانی، ادبیات پایداری، معماری و حجم سازی، موسیقی، سینما، خوشنویسی، تصویرسازی، کاریکاتور، عکاسی و ... فعالیت می کند.

فیلم پویانمایی "سرنا" در حوزه هنری آذربایجان شرقی تولید می شود

فیلم پویانمایی (انیمیشن) "سرنا" به تهیه کنندگی حوزه هنری آذربایجان شرقی و به کارگردانی سید وحید فاطمی تولید می شود.

فیلمنامه این فیلم که توسط سید وحید فاطمی نگارش شده، از میان 35 فیلمنامه از بانک فیلمنامه حوزه هنری استان منتخب شده است.

این فیلم پویانمایی در زمان تقریبی شش دقیقه و به صورت سه بعدی با ترکیبی از نرم افزارهای 3 D Max و Maya تولید خواهد شد.

داستان این فیلم به شخص طمعکاری می پردازد که به گنجینه ای طمع ورزیده است اما اژدهایی روی گنجینه جا خوش کرده است.

رویکرد این فیلمنامه انسانی است و در قالب هنر دینی طبقه بندی می شود و از نظر مخاطب شناسی علاوه از کودک و نوجوان، مخاطب بزرگسال نیز خواهد داشت.

سیدوحیدفاطمی فیلمساز و مدرس سینماست و پیش از این فیلم¬های سینمایی پویانمایی"ستارخان"،"دورنا"و"سنگ و زیتون"را نویسندگی وکارگردانی کرده است.