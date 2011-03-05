برنامه جنگ شادی در ایلام برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام صبح شنبه در محل این اداره در جمع خبرنگاران گفت: گردشگران، مسافران، خانواده‌ها و به ویژه جوانان به عنوان سرمایه‌های اجتماعی در فرایند توسعه از جایگاه مهمی برخوردارند.



محمد نورالهی افزود: در این راستا با برنامه‌ریزی گذران اوقات فراغت و حضور فعالانه آنها در برنامه‌های طراحی شده توسط نهادهای متولی ستاد تسهیلات سفر نوروزی در نهایت به تعلق خاطر ،هویت یابی و کاهش آسیب اجتماعی می‌انجامد.



وی خاطرنشان کرد: در یک فرآیند مناسب از طریق تلفیق برنامه‌های سنجیده، متغیرهای سرمایه اجتماعی را توسعه و رونق می‌بخشد و در نهایت بهره‌وری ملی و توسعه اجتماعی و محیطی نشاط آور را فراهم می‌آورد.



این مقام مسؤول یادآور شد :با توجه به اعتقاد مردم مبنی بر اینکه که دولت متولی ایجاد بستری مناسب و نشاط آور برای عموم مردم در ایام نوروز می‌باشد شایسته است ستاد تسهیلات سفر استان ایلام در ایام نوروز 90 اجرای اینگونه برنامه را در اولویت خود قرار دهند.



سخنگوی ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان ایلام ادامه داد: بنابراین طرح اجرای برنامه جنگ شادی در قالب‌های مختلف مانند جنگ شادی ، موسیقی محلی و .. ارائه می‌شود.



وی تصریح کرد: ایجاد بستری شاد و نشاط آور در بین عموم مردم و گردشگران در کنار یکی از مراکز فرهنگی استان مانند فضای باز موزه مردم شناسی قلعه والی شهر ایلام و نزدیکی بیش از پیش مردم به گذشته و اصالت خود با استفاده از این برنامه از جمله اهداف اجرای این برنامه است.



نورالهی،ا ستفاده و بهره‌گیری از برنامه جهت معرفی پتانسیلهای متنوع گردشگری، برپایی این برنامه در ایام نوروز فرصت بسیار مغتنمی جهت معرفی اهداف ، سیاست ها و برنامه‌های مختلف دولت نیز می‌تواند باشد و رفع خستگی فکری و روانی در زندگی فردی و جمعی و نیز گردشگران نوروزی را از دیگر اهداف معرفی کرد.



وی گفت: محل پیشنهادی برگزاری برنامه، فضای باز موزه مردم شناسی قلعه والی شهر ایلام است و با توجه به استقبال مردم و گردشگران از این گونه برنامه‌ها،این برنامه در سه شب متوالی برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: این برنامه در قالب برپایی غرفه‌های معرفی جاذبه های گردشگری استان در محل اجرای برنامه، پخش تیزرها ومستندهای گردشگری در زمان اجرای برنامه ها، سخنرانی مسئولان محلی و سازمانی، اجرای موسیقی ملی و محلی با استفاده از خواننده های مطرح،ا جرای گروه های طنز ملی و محلی و پخش برنامه در شبکه های ملی و استانی به اجرا در می‌آید.