ثبت 70 هزار مورد بیمار سرطانی در کشور

به گزارش خبرنگار مهر، مشاور وزیر بهداشت در همایش کشوری پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر افزود: امروزه بیماریهای غیرواگیر وضعیت کشورها را به سمتی برده است که دست اندرکاران سلامت چاره ای جز تشکیل کمیته های کاری جدی برای رسیدگی به اهداف تعریف شده ندارند.

وی گفت: کشور ما دارای ساختاری در نظام سلامت است که دستاورد آن کنترل بیماریهای غیرواگیر بوده و اگر متناسب با پیچیدگیهای بیماریها نباشد دستاوردهای نظام سلامت را تحت الشعاع قرار می دهد.

آقاجانی ادامه داد: بی توجهی به درمان و علاج مناسب و صرفا کنترل بیماریهای غیرواگیر اهمیت وضعیت این بیماریها را چند برابر کرده است.

وی با اشاره به اینکه نقش وزارت بهداشت تنها آگاهی بخشی در زمینه بیماریهای غیرواگیر است گفت: عوامل ایجاد خظر در اختیار وزارت بهداشت نیست ولی استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت می تواند در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر کمک قابل توجهی به جامعه کند. همچنین هر دستگاه در کشور باید برای کارهایی که انجام می دهد پیوست سلامت داشته باشد.

مدیر کل دفتروزارتی و روابط عمومی وزارت بهداشت با بیان اینکه گفتمان جامعه باید به سمت سلامت به عنوان یک مقوله عام سوق پیدا کند ابراز داشت: سلامت و امنیت دو مقوله مهم هستند که از اهمیت بالایی برخوردارند به طوری که در صورت مختل شدن، هیچ وقت به صورت عادی باز نمی گردند و باید به شکلی در جامعه بستر سازی ایجاد شود که همه افراد نقش خود را در تامین و ارتقاء سلامت ایفاء کنند.

آقاجانی تصریح کرد: 75 درصد عوامل موثر بر سلامت خارج از اختیارات وزارت بهداشت است و توصیه به ورزش و فعالیت فیزیکی بدون ایجاد بستر مناسب بی اثر بوده و امکان پذیر نیست.

وی با اشاره به ثبت 70 هزار مورد بیمار سرطانی در سال جاری اظهار داشت: سیاست وزارت بهداشت در پیشگیری از بیماریهای غیرواگیر شامل استفاده از ظرفیت شورای عالی سلامت، ارتقاء بخش بیماریهای غیرواگیرو استفاده از شورای عالی سلامت در استانها است.