توافقنامه صلح با اسرائیل را لغو کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما (خبرگزاری مستقل فلسطین)، هزاران شهروند اردنی روز گذشته با برپایی تظاهراتی از مقامات دولتی این کشور خواستند که سفیر رژیم صهیونیستی در امان را اخراج و توافقنامه صلح با این رژیم را لغو کنند.

در این تظاهرات رهبران جنبش اسلامی اردن و اعضای حزب چپگرا و مخالف "الوحده الشعبیه" نیز حضور داشتند. تظاهرات کنندگان با سردادن شعارهایی انحلال فوری پارلمان اردن و تسریع در روند اصلاحات سیاسی و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام را خواستار شدند.

این تظاهرات پس از آن صورت می گیرد که پارلمان اردن به دولت "معروف البخیت" رای اعتماد داد.