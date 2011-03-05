300 هزار واحد دامی از جنگل های گلستان خارج شدند

حمید سلامتی در گفتگو با خبرنگار مهر در گرگان افزود: 588 هزار واحد دامی در جنگلها و مراتع وجود داشت که تا کنون 300 هزار واحد دامی خارج شده اند.

وی اظهار داشت: با خروج این تعداد واحد دامی، 250 هزار هکتار از جنگلها از وجود دام آزاد شدند و بقیه در برنامه پنجم توسعه خارج می شوند.



وی خاطرنشان کرد: 23 روستا زیر 50 خانوار محاط عرصه جنگلی با 600 خانوار نیز به حاشیه جنگل فرستاده شدند.و سه هزارو 811 هکتار از زمینهای داخل جنگل مردم خریداری شده است.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان افزود: در استان451 هزار و 700 هکتار جنگل وجود دارد که 250هزار هکتار آن جنگلهای تجار ی یا صنعتی ،120هزار هکتار جنگلهای حفاظتی و احیایی، و 73 هزار هکتار در دست کاشت هستند.

سلامتی، وجود تعداد زیاد روستاها، دام و مردم در جنگل را از عوامل تخریب جنگلها دانست و گفت: اگر فرهنگ سازی صورت نگیرد تخریب جنگلها بیشتر می شود و متاسفانه سرمایه گذاری بالایی در امر فرهنگ سازی نداشته ایم.

وی افزود: از 250 هزار هکتار جنگلهای صنعتی و تجاری 180 هزار هکتار طرح جنگلداری دارد و میزان برداشت قانونی 130هزار متر مکعب است که این میزان برداشت از تولید سالانه کمتر است و لطمه ای به توسعه جنگل نمی زند.

وی ادامه داد: چوب های برداشت شده عمر مفید خود را از دست داده اند یا درختهایی هستند که سایه اندازی دارند.