دانشکده مجازی دانشگاه شیراز در دبی راه اندازی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رحمت الله مرزوقی پیش از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: توسعه پذیرش در خارج از کشور یکی از اهداف دانشگاه شیراز است که در این راستا 10 رشته تحصیلی در مقاطع لیسانس و فوق لیساس در شهر دبی راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: برای نام نویسی در دانشکده الکترونیک(مجازی) علاقه مندان می توانند از طریق سایت دانشگاه شیراز برای مهر ماه سال 90 نام نویسی کنند.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز با بیان اینکه دفتر توسعه فعالیتهای برون مرزی دانشگاه شیراز راه اندازی شده، تصریح کرد:این دفتر به منظور بررسی وضعیت کشور های همسایه ایران راه اندازی شده که بتوانیم به صورت مجازی به این مناطق نیز پوشش دهیم که البته در مرحله اول به فکر راه اندازی مجازی هستیم ولی بزودی واحد های حضوری نیز راه اندازی خواهد شد.

مرزوقی افزود: یکی دیگر از برنامه های دانشگاه شیراز حمایت از نخبگان است که در این راستا دفتر توسعه و تقویت نخبگان راه برنامه ریزی شد که طی یک برنامه پنج ساله دفتر جذب و استعدادهای برنامه های خود را ارایه کرده و به زودی به تصویب خواهد رسید.

وی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص وضعیت جذب دانشجویان میهمان نیز گفت: در سال تحصیلی جاری بیشترین میزان جذب دانشجوی میهمان را داشته ایم که برابر با چهار سال است.

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه شیراز تصریح کرد:400 نفر در نیم سال به صورت میهمان پذیرفته شده اند که این میزان 20 درصد برابر سهمیه ای است که برای دانشگاه شیراز در نظر گرفته شده که البته تمامی نفرات پذیرفته شده دارای شرایط قانونی وزارت علوم بوده اند.

مرزوقی با اشاره به شرایط جذب دانشجوی میهمان و یا دائم از دانشگاه های دیگر کشور گفت: دانشگاه شیراز یکی از دانشگاه های پرمخاطب در سراسر کشور است که بیشترین متقاضی را برای حضور دارد و ما نیز می توانیم طبق قانون افرادی را که دارای ویژگیهایی همچون ناتوانی جسمی، بیماریهای خاص، ازدواج دانشجویان دختر پس از قبولی در دانشگاه، فوت پدر پس از قبولی در دانشگاه و وضعیت تحصیلی و معدل را داشته باشند در این دانشگاه پذیرش کنیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود راه اندازی دوره های دکترای پژوهشی را یکی از اهداف دانشگاه شیراز عنوان کرد و یادآورشد: در سطح دنیا جهت گیریهای دانشگاهی به سمت دوره های تکمیلی و تحقیقاتی است که در این راستا جهتگیری دانشگاه شیراز نیز برای توسعه دوره های تحصیلات تکمیلی است که البته این جهت گیری باید به همراه توسعه زیرساختهای مورد نیاز در بحث دوره های تکمیلی باشد.