بیشتر کودکان خیابانی مشهد پسران 10 تا 18ساله هستند

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، حجت الاسلام علی نهاوندی صبح شنبه در حاشیه بازدید از مرکز نگهداری کودکان بی سرپرست و بدسرپرست گلستان علی(ع) در گفتگو با خبرنگاران با اعلام اینکه بر اساس بررسی های انجام شده پس از تهران، مشهد بیشترین تعداد کودکان خیابانی را داراست، افزود: پدیده کودکان خیابانی یکی از معضلات اجتماعی بیشتر کلان شهر ها است که عوامل اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی باعث بروز و افزایش این پدیده می شود.

وی با اشاره به اینکه این کودکان آسیب های زیادی را به جامعه وارد می کنند، اضافه کرد: این افراد به سبب آنکه فرهنگ زندگی خانوادگی را از دست داده و در مقابل فرهنگ خشن خیابانی را یاد می گیرند، زمینه مساعدی برای بزه کاری آنان فراهم شده و در صورت ساماندهی نشدن تهدید جدی برای جامعه محسوب می شوند.

وی خاطرنشان کرد: در کلان شهرها پدیده کودکان خیابانی به طور کلی از بین نمی رود، اما می توان با برنامه ریزی مناسب اثرات منفی آن را در جامعه می توان کنترل و کاهش داد.

وی نقش رسانه را در کنترل آسیب های اجتماعی مهم دانست و اظهارداشت: با توجه به نقش مهم رسانه در کنترل آسیب های اجتماعی، صدا و سیمای خراسان رضوی در تولید برنامه های خود به ویژه برنامه های اجتماعی و خانواده ضمن معرفی عوامل آسیب های اجتماعی، راهکارهای کارشناسی شده را برای حل این معضل ارایه می دهد.

اختتامیه نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه 21 اسفند ماه با حضور مسئولین و خیرین در هتل پردیسان مشهد برگزار می شود.