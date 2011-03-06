اوباما در انتظار روبات فضانورد/ رونمایی اولین فضانورد روباتیک شبه انسانی جهان

به گزارش خبرگزاری مهر، فضانورد کاترین کولمن اعلام کرد وی به همراه 11 فضانورد دیگری که در حال حاضر در ایستگاه به سر می برند می خواهند هرچه زودتر روبونات 2 را از درون بسته بندی اش خارج کنند.

روبونات 2، اولین فضانورد روباتیک شبه انسانی جهان به همراه شاتل دیسکاوری به فضا پرواز کرد و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا طی مکالمه تلفنی با دو تن از فضانوردان ایستگاه اعلام کرد در انتظار خارج شدن این روبات از بسته بندی است و می خواهد هرچه زودتر این روبات را در فضا ببیند.

مقامات ناسا در نظر داشتند پس از چند ماه این روبات را از بسته بندی اش خارج کنند اما از آنجایی که دو روز به مدت ماموریت دیسکاوری افزوده شده است، سرنشینان شاتل می توانند در باز کردن بسته بندی این روبات و نصب آن کمک کنند. با این همه کولمن اعلام کرد تضمینی وجود ندارد که بتوان روبونات 2 را پیش از بازگشت دیسکاوری در روز دوشنبه از بسته بندی خارج کرد.

بررسی عملکرد این روبات در شرایط بی وزنی بسیار ارزشمند است و به گفته کولمن بهتر است این تجربیات داخل ایستگاه فضایی و پیش از استفاده از روبات در راهپیمایی های فضایی یا ماموریتهای آینده به سوی سیاره های دور افتاده به دست بیاید.

روبونات 2 روباتی نیم تنه بوده و قرار است پیش از اختصاص دادن وظایف ساده ای که روزانه در ایستگاه فضایی صورت می گیرند، آزمایشهایی بر روی آن انجام بگیرد.

بر اساس گزارش فاکس نیوز، این آخرین پرواز شاتل دیسکاوری است و پس از اینکه این شاتل در روز چهارشنبه به زمین بازگردد به موسسه اسمیتسونیان ارسال خواهد شد تا در معرض نمایش قرار گیرد.