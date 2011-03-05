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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۲:۵۸

نصر:

اوراق مشارکت شهری اصفهان نیازمند تشکیل کمیته مدیریت است

اوراق مشارکت شهری اصفهان نیازمند تشکیل کمیته مدیریت است

اصفهان - خبرگزاری مهر: عضو شورای اسلامی شهر اصفهان گفت: با توجه به موفق بودن فروش اوراق در اجرای طرح های شهری کمیته مدیریت بر اوراق مشارکت تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، کریم نصر پیش از ظهر شنبه در جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان افزود: دو هزار میلیارد ریال اوراق مشارکت برای احیای بافت فرسوده فاز دوم میدان امام علی(ع) و پروژه همت آباد در طی سه روز فروخته شده است که باید کمیتهای به منظور مدیریت بر اوراق مشارکت تشکیل شود.

وی افزود: خوشبختانه استقبال چشمگیری نه تنها از سوی خریداران در کل کشور بلکه از سوی شهروندان اصفهانی به عمل آمد که باید از حسن اعتماد این عزیزان قدردانی شود.

رییس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان با تاکید بر اینکه استقبال مردم نقش تأثیرگذاری در تقویت انگیزه شهرداری در خدمات رسانی و بهبود وضعیت شهر دارد، بیان داشت: لازم است هر چه سریعتر کمیتهای برای مدیریت هزینه این اوراق تشکیل شود.

وی همچنین در خصوص برگزاری جشنواره خوش حسابی گفت: برگزاری جشنواره خوش حسابی باعث مشارکت هر چه بیشتر مردم در اداره شهر است چراکه شهروندان در جریان مستقیم فعالیتهای شهرداری و شورای اسلامی شهر قرار می گیرند.

نصر عوارض نوسازی را جز, درآمدهای پایدار شهرداری عنوان و تصریح کرد: اگرچه سهم عوارض در هزینه ها کم است اما با نهادینه کردن پرداخت عوارض می توان به سمت پایداری درآمد شهر پیش رفت.

وی اطلاع رسانی به مردم را توسط شهرداری و شورای اسلامی شهر را امری ضروری تلقی و گفت: بدون شک با در جریان قرار گرفتن مردم از امور شهری مشارکت آنها نیز در روند بهبود خدمت رسانی شهر بیشتر خواهد شد.

کد مطلب 1267099

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