2000 میلیارد ریال برای طرحهای سد سازی هزینه شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شوط، نقی کریمی صبح شنبه در جلسه ستاد مدیریت بحران شهرستان شوط با اشاره به اینکه این 16 طرح سدسازی در مناطق مختلف آذربایجان غربی با ظرفیت ذخیره سازی 300 میلیون متر مکعب آب در حال اجرا هستند، افزود: این پروژه ها در حال حاضر از 20تا 100 درصد پیشرفت اجرایی برخوردار هستند.

وی با بیان اینکه سدهای ارس 2 در شهرستان پلدشت و آغ چای چایپاره تا پایان امسال آماده بهره برداری می شوند، بیان داشت: هم اکنون 42 پروژه ملی و 48 پروژه استانی توسط این شرکت در زمینه های مختلف در سطح استان حال اجرا است.

مدیر عامل شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی سدهای غازان خوی، گرده ‌بین پیرانشهر، بداولی ماکو، باروق میاندوآب، آجرلو شاهین‌ دژ، فیشل ماکو و کرم ‌آباد پلدشت را از جمله طرحهای در دست مطالعه استان عنوان کرد.

وی در ادامه اظهار داشت: این سدها با حجم قابل تنظیم سالانه هشت میلیون و 500 هزار مترمکعب در دست مطالعه بوده و برای مطالعه آنها 20 میلیارد ریال و اجرای آنها نیز هفت هزار و 850 میلیارد ریال هزینه می شود.

خرداد 90 تصفیه خانه ماکو به شوط به بهره برداری می رسد

کریمی همچنین از پیشرفت 65 درصدی خط انتقال آب شرب از تصفیه خانه ماکو به شهرستان شوط خبر داد و گفت: برای اجرای این طرح 32 میلیاردریال اختصاص یافته که طی خرداد ماه سال آینده آماده بهره برداری می شود.

آذربایجان غربی دارای 14 رودخانه اصلی بوده و چهار هزار و 374 چاه عمیق و 29 هزار و 676 چاه نیمه عمیق دارد.