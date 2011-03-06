75 درصد قربانیان چهارشنبه آخر سال زیر 25 سال هستند

دکتر مجید ابهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه این آمار و اطلاعات توسط گروه آسیب شناسی مرکز مطالعات استراتژیک آریا براساس آمارهای اوژانس، آتش نشانی و پزشکی قانونی و همچنین تحقیقات میدانی به دست آمده است، افزود: هر ساله با نزدیک شدن آخرین چهارشنبه سال اضطراب و دلهره به خانواده ها حکمفرما شده و مسئولین و نهادهای متولی درصدد اطلاع رسانی و بیان مخاطرات این روز بر می آیند.

به گفته این آسیب شناس، با توجه به ضرورت سنی نوجوانان و جوانان به تخلیه مثبت انرژی و احیای یک سنت ملی و دینی ، چهارشنبه آخر سال نیز در ردیف این آداب و رسوم قرار دارد اما متاسفانه بعضی از افراد به خاطر سودجویی یا اغراض دیگر اقدام به وارد نمودن و تولید اقلام غیر مجاز و غیر استاندارد کرده که استفاده از آنها مخاطرات متعددی را به همراه دارد.

ابهری افزود: آسیب دیدگان چهارشنبه آخر سال در دو گروه ارزیابی می شوند. گروه اول که به خاطر هیجانهای سنی بدون توجه به خطرات موجود اقدام به کارهایی می کنند که سوختگی، نقص عضو و مرگ عوارض ناشی از آن است.

به گفته وی، احیای سنت اشکالی ندارد اما اگر قرار باشد همراه با این حرکتها قوطیهای اسپری یا مواد دیگر در آتش انداخته شوند و یا وسایل غیر مجاز فقط به خاطر صدای محیب مورد استفاده قرار گیرند این کار نه تنها درست نیست بلکه نوعی از جرم و مردم آزاری نیز به حساب می آید.

این متخصص علوم رفتاری خاطر نشان کرد: قطع انگشتان دست، از دست دادن بینایی و نابود شدن شنوایی کمترین عوارض استفاده از مواد محترقه و منفجره غیر مجاز است.

ابهری با اشاره به اینکه گروه دوم افرادی هستند که هیچگونه سهمی در حرکات نادرست بعضی از افراد ندارند و به ناحق قربانی اشتباهات دیگران می شوند، گفت: سکته قلبی و مرگ، اضطراب و استرس، سقط جنین، جراحتهای ناشی از پرتاب مواد منفجره از ساختمانها به معابر و... کارهایی هستند که همه ساله عده ای شهروند بی گناه، بیمار و سالمند را قربانی چند ساعت خنده و شوخی تعدادی قانون شکن می کند.

این استاد دانشگاه و آسیب شناس افزود: به منظور کاهش آسیب در سالهای گذشته شهرداری و نیروی انتظامی با اقدامات مناسب مراکزی را جهت برگزاری مراسم چهارشنبه آخر سال تعیین می کردند که خانواده ها به اتفاق فرزندان ساعت خوشی را در آنجا سپری کنند.

ابهری گفت: امسال نیز باید اینگونه مراکز ایجاد و تعداد آنها افزایش یابد و سازمانهای مسئول اقلام مورد نیاز آتش بازی را در قالب محصولات استاندارد در شهر عرضه کنند تا هم خطرات جانی برای فرزندان ما کاهش یابد و هم از ورود اقلام خطرناک خارجی جلوگیری شود.