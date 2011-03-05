حسام مقدم جایگزین صادق گودرزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام فدراسیون کشتی، دلیل این تغییر بیماری دارنده مدال نقره جهان و عدم آمادگی کافی وی برای حضور در این رقابتها عنوان شده است. به این ترتیب حسن طهماسبی به همراه حسام مقدم نفرات اول و دوم جام تختی ملیپوشان تیم ایران در وزن 74 کیلوگرم در رقابتهای جام جهانی روسیه هستند.
تیم ملی کشتی آزاد با ترکیبی کاملا جوان و دگرگون شده نسبت به رقابتهای قبل در جام جهانی حاضر خواهد شد. رقابتهای جام جهانی کشتی آزاد، روزهای 28 و 29 اسفندماه با حضور 10 تیم برتر جهان در شهر ماخاچکالای جمهوری داغستان روسیه برگزار میشود.
با تصمیم کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد حسام مقدم جایگزین صادق گودرزی در ترکیب تیم اعزامی به جام جهانی روسیه شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام فدراسیون کشتی، دلیل این تغییر بیماری دارنده مدال نقره جهان و عدم آمادگی کافی وی برای حضور در این رقابتها عنوان شده است. به این ترتیب حسن طهماسبی به همراه حسام مقدم نفرات اول و دوم جام تختی ملیپوشان تیم ایران در وزن 74 کیلوگرم در رقابتهای جام جهانی روسیه هستند.
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