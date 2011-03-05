حسام مقدم جایگزین صادق گودرزی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا بر اعلام فدراسیون کشتی، دلیل این تغییر بیماری دارنده مدال نقره جهان و عدم آمادگی کافی وی برای حضور در این رقابت‌ها عنوان شده است. به این ترتیب حسن طهماسبی به همراه حسام مقدم نفرات اول و دوم جام تختی ملی‌پوشان تیم ایران در وزن 74 کیلوگرم در رقابت‌های جام جهانی روسیه هستند.



تیم ملی کشتی آزاد با ترکیبی کاملا جوان و دگرگون شده نسبت به رقابت‌های قبل در جام جهانی حاضر خواهد شد. رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد، روزهای 28 و 29 اسفندماه با حضور 10 تیم برتر جهان در شهر ماخاچ‌کالای جمهوری داغستان روسیه برگزار می‌شود.