قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) به نمايش گذاشته شد

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از مركز دايرةالمعارف انسان شناسي، رئيس اين مركز ضمن اعلام اين مطلب گفت : اين نسخه منحصر به فرد ، به خط كوفي اصيل شاخه شرقي به استنساخ در آمده است و در مقايسه با نسخه موجود در موزه آستان قدس رضوي ، كتابت اين مصحف بعد از نسخه فوق به كتابت در آمده است . اين قرآن شامل چند سوره از كلام الله مجيد همچون سوره هاي الذاريات ، لقمان ، الطور ، النجم و الرحمن است كه به صورت شيوه نگارش دفتري به قلم خفي ، به نمايش در آمده است .

دكتر صادق محفوظي افزود: اين قرآن بر روي پوست نوشته شده و هر صفحه 14 سطر را شامل مي شود . مركب اين مصحف ، مركب بغدادي است و پوست به زيور ، آهار ، صمغ عربي يا انگم آراسته شده است .

وي افزود : اين قرآن در زمان فتحعلي شاه متن و حاشيه شده و به زيور تذهيب وتشعير و هنرهاي ديگر طلايي ، مزين شده است .

محفوظي در زمينه قرآن هاي منسوب به ائمه اطهار (ع) اظهار داشت : تمام اين مصاحف به خط كوفي تحريري ساده شاخه شرقي بوده و از انواع چهارگانه اصيل هستند و بر روي پوست به نگارش در آمده اند كه فاقد اعراب و اعجام و تزئينات بوده و فقط در سر سوره ها و پايان برخي آيات تزئيناتي به چشم مي خورد ، مركب به كار رفته در اين قرآن ها از انواع بغدادي ، مدني ، شامي ، چيني ، مروي و خراساني است .

وي افزود : قرآن هاي منسوب به ائمه اطهار داراي صفا و شأن خاصي بوده و حلقه هاي ميم ، ف ، واو و قاف در آنها ، باز يا بسته هستند ، نگارش الف در اين قرآن ها به طور معمول بلند ، كشيده و كمي مايل است .

ابوالفضل ذابح مسئول گنجينه نسخ خطي دايرةالمعارف انسان شناسي نيز در مورد كوچكترين قرآن نوشته شده توسط استاد مسيح طالقاني اظهار داشت : اين قرآن كوچكترين قرآن استنساخ شده در طول دوران صفوي تا پايان دوره قاجار است .

وي افزود : اين قرآن داراي رقم مسيح طالقاني است و به صورت دفتري و با قلم غباري به استنساخ در آمده است . مسيح طالقاني در طول عمر پربركت خود نسخ زيادي از كلام الله را استنساخ نموده است . وي در نوشتن قرآن هاي طوماري و حرزهاي مختلف نيز مهارت خاصي داشت و آثار به جا مانده از اين استاد اكنون زينت بخش تمام موزه هاي ايران و جهان است .