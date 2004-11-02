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۱۲ آبان ۱۳۸۳، ۱۵:۰۵

از سوي مركز دايرةالمعارف بزرگ انسان شناسي :

قرآن منسوب به خط امام رضا (ع) به نمايش گذاشته شد

قرآن منسوب به خط مبارك امام رضا (ع) در گنجينه نسخ خطي مركز دايرةالمعارف بزرگ انسان شناسي در معرف ديد عموم قرار گرفته است .

به گزارش گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر" به نقل از مركز دايرةالمعارف انسان شناسي، رئيس اين مركز ضمن اعلام اين مطلب گفت : اين نسخه منحصر به فرد ، به خط كوفي اصيل شاخه شرقي به استنساخ در آمده است و در مقايسه با نسخه موجود در موزه آستان قدس رضوي ، كتابت اين مصحف بعد از نسخه فوق به كتابت در آمده است . اين قرآن شامل چند سوره از كلام الله مجيد همچون سوره هاي الذاريات ، لقمان ، الطور ، النجم و الرحمن است كه به صورت شيوه نگارش دفتري به قلم خفي ، به نمايش در آمده است .

دكتر صادق محفوظي افزود: اين قرآن بر روي پوست نوشته شده و هر صفحه 14 سطر را شامل مي شود . مركب اين مصحف ، مركب بغدادي است و پوست به زيور ، آهار ، صمغ عربي يا انگم آراسته شده است .

وي افزود : اين قرآن در زمان فتحعلي شاه متن و حاشيه شده و به زيور تذهيب وتشعير و هنرهاي ديگر طلايي ، مزين شده است .

محفوظي در زمينه قرآن هاي منسوب به ائمه اطهار (ع) اظهار داشت : تمام اين مصاحف به خط كوفي تحريري ساده شاخه شرقي بوده و از انواع چهارگانه اصيل هستند و بر روي پوست به نگارش در آمده اند كه فاقد اعراب و اعجام و تزئينات بوده و فقط در سر سوره ها و پايان برخي آيات تزئيناتي به چشم مي خورد ، مركب به كار رفته در اين قرآن ها از انواع بغدادي ، مدني ، شامي ، چيني ، مروي و خراساني است .

وي افزود : قرآن هاي منسوب به ائمه اطهار داراي صفا و شأن خاصي بوده و حلقه هاي ميم ، ف ، واو و قاف در آنها ، باز يا بسته هستند ، نگارش الف در اين قرآن ها به طور معمول بلند ، كشيده و كمي مايل است .

ابوالفضل ذابح مسئول گنجينه نسخ خطي دايرةالمعارف انسان شناسي نيز در مورد كوچكترين قرآن نوشته شده توسط استاد مسيح طالقاني اظهار داشت : اين قرآن كوچكترين قرآن استنساخ شده در طول دوران صفوي تا پايان دوره قاجار است .

وي افزود : اين قرآن داراي رقم مسيح طالقاني است و به صورت دفتري و با قلم غباري به استنساخ در آمده است . مسيح طالقاني در طول عمر پربركت خود نسخ زيادي از كلام الله را استنساخ نموده است . وي در نوشتن قرآن هاي طوماري و حرزهاي مختلف نيز مهارت خاصي داشت و آثار به جا مانده از اين استاد اكنون زينت بخش تمام موزه هاي ايران و جهان است .

 

 

کد مطلب 126711

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