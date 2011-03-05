افزایش مستمری مددجویان کمیته امداد روی میز وزیر رفاه

به گزارش خبرنگار مهر، حسین انواری پیش از ظهر شنبه در نشست خبری در پاسخ به پرسش مهر مبنی بر اینکه چه تعداد از جانبازان بدون درصد تحت پوشش کمیته امداد هستند، گفت:‌ متولی جانبازان و ایثارگران بنیاد شهید است ولی بخشی از این ایثارگران که تحت پوشش نیستند به صورت موردی به کمیته امداد مراجعه کرده و به آنها کمک می‌شود.

انواری از مشارکت خیریه‌ها در مناطق محروم خبر داد و افزود: دو میلیون از مددجویان کمیته امداد در مناطق کمتر توسعه یافته زندگی می‌کنند که کمیته امداد با مشارکت NGOها در حال رفع محرومیت‌ها است.

سرپرست کمیته امداد فلسفه جشن ملی نیکوکاری را دامن زدن به یک بسیج مردمی برای حمایت از نیازمندان عنوان کرد و افزود: ‌تمامی درآمدها از جشن نیکوکاری در هر استان به مددجویان همان استان اختصاص می‌یابد و اگر استانی مازاد بر نیاز داشت در استان‌های محروم سرشکن می‌شود.

وی در مورد زمان پرداخت عیدی مددجویان گفت: عیدی مددجویان شبیه به عیدی کارمندان دولت است و با وزیر رفاه صحبت شده تا اعتبار آن اختصاص یابد ولی هنوز این اعتبار اختصاص داده نشده است. دولت موظف است ماهیانه 80 میلیارد تومان برای پرداخت مستمری به حدود 2 میلیون خانوار تحت پوشش کمیته امداد واریز کند که این مستمری‌ها میانگین 30 تا 60 هزار تومان به صورت ماهیانه است.

انواری اظهار داشت: از میان 5/4 میلیون نفر مددجوی تحت پوشش کمیته امداد، 35 درصد قدرت اشتغال و خودکفایی دارند، اگر اعتبارات لازم بانکی را داشته باشیم می‌توانیم این قشر را توانمند کنیم.



وی تاکید کرد: البته براساس برنامه پنجم باید 10 درصد از مددجویان از چرخه کمیته امداد خارج شوند که هر سال 30 هزار نفر از چرخه خارج می‌شوند که آن هم بستگی به تامین منابع مالی دارد هرچند که برخی از خانواده‌ها توان اشتغال ندارند ولی ما برای آنها هم اشتغال ایجاد می‌کنیم تا انگیزه آنها به زندگی بیشتر شود.

وی در مورد میزان افزایش مستمری مددجویان در سال آینده گفت: افزایش 23 درصدی مستمری مددجویان روی میز وزیر راه است و بودجه کمیته امداد هم در سال آینده 13 درصد افزایش یافته است. همچنین اگر با بانک مرکزی به توافق برسیم سال آینده 150 هزار فرصت شغلی ایجاد می‌کنیم.

وی با بیان اینکه کلمه تحت پوشش از کمیته امداد حذف شده گفت: تنها سالمندان و کودکان زیر 15 سال تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند و الباقی مددجویان حمایت می‌شوند که قصد داریم سال آینده در سالگرد تولد حضرت امام خمینی(ره) 30 هزار کارآفرین را در قالب جشنی ملی از چرخه کمیته امداد خارج کنیم.

انواری اظهار داشت: کمیته امداد در شورای عالی اشتغال اعلام کرد می‌تواند مدیریت اشتغال زیر 20 میلیون تومان سرمایه را در قالب بنگاه‌های زودبازده بر عهده بگیرد که اگر بودجه تصویب شود تمام بیکاران می‌توانند در قالب این طرح قرار بگیرند.

وی با انتقاد از اینکه دولت تصمیم گرفته مستمری مددجویان کمیته امداد را در قالب یارانه‌ها خود پرداخت کند، گفت: اگر این کار انجام شود مستمری با حقوق ادغام می‌شود و این برای خانواده‌ها توقع ایجاد می‌کند و مانع خودکفایی می‌شود.

سرپرست کمیته امداد با اعلام جمع‌آوری 13 میلیارد تومان وجوه نقدی و غیرنقدی در جشن نیکوکاری سال گذشته گفت: امید می رود امسال بیش از 16 میلیارد تومان کمک مردمی دریافت کنیم.

وی در مورد ارسال لاشه گوسفندان حجاج به کشور گفت: لاشه گوسفندان را کمیته امداد تحویل گرفته و به لبنان؛ آذربایجان و افغانستان برای مددجویان ارسال می‌کند. البته چون ما در داخل نیاز نداریم این لاشه‌ها را به ایران وارد نمی‌کنیم.

انواری از خروج سالیانه 15 هزار دانشجو از چرخه کمیته امداد گفت: هر سال مددجویانی که ازدواج می‌کنند و یا شاغل می‌شوند از چرخه حمایتی امداد خارج می‌شوند البته امداد همیشه در کنار آن دسته از مددجویانی است که بستگان یا سرپرستی ندارند.

سرپرست کمیته اعلام با اعلام اینکه سال گذشته بیش از 9 میلیارد تومان هدایا، ذکات، صدقات و هبه به صورت انفاق توسط کمیته امداد جذب شده گفت: هیچیک از این مبالغ صرف پرسنل و تجهیزات اداری نمی‌شود بلکه تماماً برای معیشت، ازدواج و تحصیل مددجویان هزینه می‌شود.

وی در پاسخ به اینکه بسیاری از صندوق‌های صدقات مورد سوء قصد قرار می‌گیرد، گفت: در روزگاری که عابربانکها مورد دستبرد قرار می‌گیرند سوء استفاده از صندوق صدقات تعجب ندارد. البته در سال جاری سعی می‌کنیم تا صندوق‌های خانگی الکترونیکی و مدیریت صندوق های خانگی، اماکن عمومی و مغازه‌ها به خود مردم، کسبه و معتمدین محل واگذار شود.

انواری اظهار داشت: بسیار خوشحالیم که در 32 سال از فعالیت کمیته امداد مددجویانی را می‌بینیم که نماینده مجلس، وزیر، قاضی و یا کارگزار نظام شده‌اند و این یعنی اینکه امداد توانسته است با حضور مردم جریان فرهنگ‌سازی و احسان را نهادینه کند.

وی افزود: مردم مطمئن باشند که هیچیک از مددجویان کمیته امداد در شورش‌های داخلی ضد انقلاب و حوادث بعد از انتخابات شرکت نداشته‌اند در حالی که عوامل ضدانقلاب به دنبال اقشار ضعیف جامعه هستند.

سرپرست کمیته امداد با ارایه آماری از عملکرد خود اعلام کرد: 33 درصد از افراد تحت پوشش کمیته امداد به تعداد یک میلیون و 50 هزار نفر سالمند، یک میلیون نفر خانواده با سرپرست زن (70 درصد از افراد تحت پوشش) و 46 درصد از مددجویان زیر 15 سال و بالای 60 سال (دو میلیون و 200 هزار نفر) هستند که 80 درصد مددجویان بی‌سوادند.

انواری اظهار داشت: کمیته امداد هم اکنون 700 هزار دانش‌آموز، 100 هزار دانشجو و 370 هزار یتیم را تحت پوشش قرار داده است که 400 هزار نفر آنها معلول هستند.