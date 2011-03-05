محسن علی‌اکبری تهیه‌کننده سینما درباره اکران فیلم‌ها و وضیت سینمای ایران در سال 89 به خبرنگار مهر گفت: سینمای ایران در سال 89 از فیلم‌های متنوعی برخوردار بود و مخاطبان می‌توانستند درهر ژانر فیلم‌های موردعلاقشان را ببینند.

وی ادامه داد: اما متاسفانه به دلیل تورم موجود در کشور و هدفمند شدن یارانه‌‌ها خانواده‌‌‌‌ها کمتر به سینما رفتند. بنابراین آمار تماشاگران فیلم‌های سینمای ایران در سال 89 زیاد مناسب نبوده ‌است. در طول یک سال گذشته حدود 60 فیلم ایرانی اکران شده‌ است که درمجموع نزدیک به 14 میلیارد تومان فروش داشته‌‌اند. این رقم به معنی این است که هر فیلم به طور متوسط کمتر از 300 میلیون تومان فروخته است. این رقم به هیچ عنوان مناسب سینمای ایران نیست.

تهیه‌کننده "پنهان" افزود: فروش کمتر از500 میلیون برای یک فیلم اصلا مناسب نیست. بسیاری از فیلم‌های سینمای ایران درطول سال 89 متضرر شدند. به نظر می‌رسد مدت زمانی نیاز است تا سینمای ایران بتواند خود را بازیابد. مخاطب به دنبال دیدن فیلم‌های متنوع و جذاب است که سینماگران ما موظف هستند این نیاز مخاطبان را برطرف کنند.

علی‌اکبری درباره چشم‌‌انداز سینمای ایران در سال 90 گفت: به نظر می‌رسد سینمای ایران در سال 90 موفق‌تر از امسال عمل کند. علیرغم اینکه سینمای ما زیاد سودآور نیست اما مخاطبان به دنبال نوع‌آوری و انتخاب است. بنابراین هنرمندان باید تلاش کنند تا آثارشان به حد استاندارد نزدیک شود.

علی‌اکبری خاطرنشان کرد: فیلم‌هایی که امسال در جشنواره بیست و نهم فیلم فجر به نمایش درآمد این نوید را به سینمای ایران داد که فیلم‌ها به سطح استاندارد نزدیک شده‌‌اند مسئله مورد توجه دیگر این است که بعضی از ژانرها در سینمای ایران مفقود شده‌‌اند و کمتر به آنها پرداخت می شود که خوشبختانه امسال در جشنواره شاهد رشد و ساخته شدن این نوع فیلم‌ها نیز بودیم.

این تهیه‌کننده در پایان درباره پائین آمدن سطح فیلم‌های کمدی در سال گذشته فروش نکردن آنها گفت: فیلم‌های کمدی هم مورد نیاز سینما و هم مخاطب است. اما کمدی نیز مانند ژانرهای دیگر باید با کیفیت و استاندارد بالا تولید شود. مدتهاست که سطح کیفی فیلم‌های کمدی پائین آمده است.

وی افزود: باید کمدی‌هایی در سطح " لیلی با من است" تولید شود تا مخاطب نیز با ژانر کمدی آشتی کند. به عنوان نمونه فیلم سینمایی "پسرآدم دختر حوا" نمونه موفقی از فیلم کمدی بود که توانست با احترام به مخاطب آنها را به سالن‌های سینما بکشاند. اگر استانداردهای سینمای ایران را بالا ببریم همه ژانرها به خصوص کمدی می توانند در جذب مخاطب موفق عمل کنند.