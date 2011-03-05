توسعه ناپایدار صنایع در اصفهان جلوگیری شود

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حمیدرضا صفوی پیش‌ازظهر شنبه در جلسه شورای برنامه‌ریزی استانداری و در جمع مسئولان اصفهانی اظهار داشت: طرح جامع خطرپذیری و مدیریت بحران استان اصفهان به منظور برخورد قاطع و حساس در موارد مورد نیاز در دست بررسی توسط کارشناسان مربوطه است .

وی با اشاره به اینکه اصفهان از جهات مختلف دارای شرایط خاصی است، بیان داشت: به همین منظور باید تدابیر مهمی به منظور تامین نیاز و همچنین برخورد قاطع انجام شود .

دانشیار دانشگاه صنعتی اصفهان تاکید کرد: باید در نظر داشت که تولید مضاعف این استان در برخی از موارد علاوه بر خودکفایی زمینه صادرات به دیگر استانها را نیز فراهم کرده که این مسئله نیز شرایط متفاوتی را ایجاد کرده است .

وی به تولیدات و تاثیرات اصفهان در زمینه تولید در سطح کشور اشاره کرد و افزود: برای نمونه 70 درصدی تولید فولاد، 23 درصد فرآورده‌های نفتی، 8.7 برق و 15 درصد سیمان کشور توسط استان اصفهان تامین می‌شود .

صفوی با بیان اینکه این موارد نشان‌دهنده بارگذاری بیش از ظرفیت در استان اصفهان است، تصریح کرد: به همین منظور باید برنامه‌ریزی اصولی در اصفهان در جنبه مخاطرات انجام شود .

وی ادامه داد: باید از توسعه ناپایدار در استان اصفهان جلوگیری شود زیرا این شرایط سبب نابسامانی شده است .

این محقق دانشگاهی به طرح جامع خطرپذیری و مدیریت بحران که توسط یک تیم تحقیقاتی 80 نفره برای برنامه‌ریزی اصولی تعبیه شده اشاره کرد و بیان داشت: درصدد ترسیم نقشه‌ای برای این مسئله هستیم .