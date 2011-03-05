آغاز طرح غبارروبی از کتاب‌ در قم

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم صبح شنبه در این مراسم با اشاره به اهداف این طرح اظهار داشت: رسالت اصلی اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم ارتقای سطح خدمات دهی به عموم مردم است و کلیه طرحهای اجرایی در کتابخانهها به منظور ارائه خدمات بهتر و کسب رضایت مراجعان انجام میشود.
علی فریدونی ادامه داد: در صورت داشتن یک کتابخانه پویا، نظاممند و سازماندهی شده، ارائه خدمات به مراجعان سریعتر و بهتر انجام میشود.
وی اظهار داشت: طی این طرح مجموعه منابع کتابخانهها بررسی و با فهرست ردهای کتابخانه تطبیق داده میشود که هدف از اجرای آن تعیین و تهیه صورت منابع مفقودی، وجین، فرسوده، صحافی و دارای اشکلات فنی است.
فریدونی ادامه داد: این طرح هر ساله در کتابخانههای عمومی به اجرا در میآید و با توجه به تعداد منابع هر کتابخانه، مدت زمان اختصاص یافته به اجرای رف خوانی متفاوت خواهد بود.
مدیرکل کتابخانههای عمومی قم گفت: در این مدت بخش امانت دهی تعطیل است و همه کتابداران در این امر همکاری میکنند.
وی با اشاره به عملکرد سال 89 اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم گفت: با توجه به اعتبارات جذب شده و برنامههای مصوب استانی، پیش بینی میشود رشد کتاب و کتابخوانی در استان چند برابر شود.
قم - خبرگزاری مهر: در آستانه سال جدید، کتابداران کتابخانههای عمومی استان قم با اجرای طرح رفخوانی و غبارروبی از کتابها به استقبال بهار رفتند.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان قم صبح شنبه در این مراسم با اشاره به اهداف این طرح اظهار داشت: رسالت اصلی اداره کل کتابخانههای عمومی استان قم ارتقای سطح خدمات دهی به عموم مردم است و کلیه طرحهای اجرایی در کتابخانهها به منظور ارائه خدمات بهتر و کسب رضایت مراجعان انجام میشود.
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