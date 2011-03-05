احتمال تأخیر در برگزاری کارگاههای آخر چهار فصل تئاتر ایران وجود دارد

ایوب آقاخانی درباره زمان برگزاری آخرین کارگاه فصلی پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران به خبرنگار مهر گفت: برنامه‌ریزی شده تا کارگاه‌های پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران در زمستان 89 به عنوان دهمین کارگاههای فصلی این پروژه و آخرین کارگاههای پروژه در سال 89، دهه سوم اسفندماه برگزار شود.



وی ادامه داد: اما تا این لحظه با درخواست زیاد شرکت کنندگان از 10 استان کشور در این کارگاه، به دلیل کمبود وسایط نقلیه مختلف در ایام پایانی امسال و ترافیک سفری در آستانه نوروز 90 احتمال دارد این کارگاه تا بعد از تعطیلات نوروز به تعویق بیفتد.



مدیر پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران یادآور شد: به شخصه با این تأخیر موافقتی ندارم ولی به دنبال راهکاری برای تسهیل در حضور هنرمندان تئاتر مقیم شهرستان در کارگاه پایانی پروژه در سال 89 هستم. به هر حال برنامه‌ریزی ما برای دهه سوم اسفندماه برقرار است ولی طی سه روز آینده تصمیم نهایی در مشورت با آقای حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی اعلام می‌شود.



آقاخانی با اشاره به انتشار یازدهمین فراخوان پروژه دائمی چهار فصل تئاتر ایران در ماه جاری گفت: اگر زمان برگزاری آخرین کارگاه پروژه در سال 89 به تعویق بیفتد اما به طور حتم فراخوان یازدهم پروژه برای فصل اول سال 90 منتشر می‌شود.