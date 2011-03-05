راه اندازی کلینیک تخصصی اختلالات جنسی ضروری است

عباس مسعودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اختلالات جنسی را یکی از اختلالات شایع در جامعه عنوان کرد و گفت: مردم از مصرف خودسرانه داروهای جنسی خودداری کنند.

وی افزود: مصرف خودسرانه دارو می تواند عوارض نامناسبی بر روی شهروندان داشته باشد و سلامت آنها را به خطر اندازد.

این متخصص اعصاب و روان با بیان اینکه این عارضه باید توسط متخصصان تشخیص داده شود اظهار داشت: پس از تشخیص هم با طراحی دوره درمان به سمت بهبود این اختلالات گام برمی دارند.

مسعودزاده یادآور شد: داروهایی که مردم بدون تجویز پزشک استفاده می کنند تسکین موقتی بوده و اصل بیماری را درمان نمی کند.

وی با استمداد از مسئولان حوزه فرهنگ، بهداشت درمان برای رفع این معضل تصریح کرد: ایجاد کلینکهای اختلالات جنسی یکی از این راهکارها است.

این متخصص اعصاب و روان افزود: در این کلنیکها پزشکان متخصص ارولوژیست، زنان و روانپزشکان می توانند به ارائه خدمات جهت رفع اختلالات جنسی بپردازند.

مسعودزاده، شیوع اختلالات جنسی را بیشتر از شیوع بسیاری از بیماری های دیگر در جامعه عنوان کرد و گفت: به دلائل موضوعات فرهنگی همچون شرم و حیا در ایرانیان، این اختلالات کمتر بروز داده شده و مبتلایان به این اختلال کمتر به فکر درمان هستند.

وی خاطرنشان کرد: سنین مختلف و نوع جنسیت شیوع این اختلالات در جوامع مختلف متفاوت است.

مسعودزاده افزود: ورود برخی افراد به این حوزه که صلاحیت لازم را برای درمان ندارد و از طریق رسانه ها نیز اقدام به تبلیغ کرده و نظارتی هم فعالیتهای آنها صورت نمی گیرد از دیگر مشکلات این عرصه است.

مسعودزاده افزود: اقدامات این افراد علاوه بر مداوا نشدن مبتلایان به اختلالات جنسی مشکلات دیگری هم پدید می آورد.