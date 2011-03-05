۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۵:۳۶

مسعود زاده خواستار شد:

راه اندازی کلینیک تخصصی اختلالات جنسی ضروری است

ساری - خبرگزاری مهر: یک پزشک متخصص اعصاب روان بر راه اندازی کلینیک های اختلالات جنسی در کشور تاکید کرد.

عباس مسعودزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، اختلالات جنسی را یکی از اختلالات شایع در جامعه عنوان کرد و گفت: مردم  از مصرف خودسرانه داروهای جنسی خودداری کنند.

وی  افزود: مصرف خودسرانه دارو می تواند عوارض نامناسبی بر روی شهروندان داشته باشد و سلامت آنها را به خطر اندازد.

این متخصص اعصاب و روان با بیان اینکه این عارضه باید توسط متخصصان تشخیص داده شود اظهار داشت: پس از تشخیص هم با طراحی دوره درمان به سمت بهبود این اختلالات گام برمی دارند.

مسعودزاده یادآور شد: داروهایی که مردم بدون تجویز پزشک استفاده می کنند تسکین موقتی بوده و اصل بیماری را درمان نمی کند.

وی با استمداد از مسئولان حوزه فرهنگ، بهداشت درمان برای رفع این معضل تصریح کرد: ایجاد کلینکهای اختلالات جنسی یکی از این راهکارها است.

این متخصص اعصاب و روان افزود: در این کلنیکها  پزشکان متخصص ارولوژیست، زنان و روانپزشکان می توانند به ارائه خدمات جهت رفع اختلالات جنسی بپردازند.

مسعودزاده، شیوع اختلالات جنسی را بیشتر از شیوع بسیاری  از بیماری های دیگر در جامعه عنوان کرد و گفت: به دلائل موضوعات فرهنگی همچون شرم و حیا در ایرانیان، این اختلالات کمتر بروز داده شده و مبتلایان به این اختلال کمتر به فکر درمان هستند.

وی خاطرنشان کرد: سنین مختلف و نوع جنسیت شیوع این اختلالات در جوامع مختلف متفاوت است.

مسعودزاده افزود: ورود برخی افراد به این حوزه  که صلاحیت لازم را برای درمان ندارد و از طریق رسانه ها نیز اقدام به تبلیغ کرده  و نظارتی هم فعالیتهای  آنها صورت نمی گیرد از دیگر مشکلات این عرصه است.

مسعودزاده افزود: اقدامات این افراد علاوه بر مداوا نشدن مبتلایان به اختلالات جنسی مشکلات دیگری هم پدید می آورد.

کد مطلب 1267129

