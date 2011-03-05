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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۲

پاکزاد:

مطالبات مطبوعات در هرمزگان پرداخت شود

مطالبات مطبوعات در هرمزگان پرداخت شود

بندرعباس - خبرگزاری مهر: مدیر عامل خانه مطبوعات هرمزگان خواستار پرداخت مطالبات مطبوعات استان قبل از پایان سال شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود پاکزاد ظهر شنبه در نشست مطبوعاتی  بیان داشت: در پایان سال مطبوعات بیشترین فشار را در خصوص مسائل اقتصادی و تسویه حساب با چاپخانه و هزینه های پرسنلی متحمل می شوند و ما از مسولین ادارات و نهادها میخواهیم در پرداخت مطالبات معوق مطبوعات محلی و نمایندگی نشریات سراسری تسریع کنند.

وی در ادامه با استمداد از استاندار هرمزگان و شورای فرهنگ عمومی برای ورود به این موضوع افزود: حجم بالای بدهیها در کنار مطالبات سوخت شده و بر زمین مانده شرایط را برای مطبوعات دشوار کرده و خانه مطبوعات به زودی با ارسال نامه ای به استاندار هرمزگان ضمن درخواست برای رسیدگی به این امر، میزان مطالبات را به تفکیک هر یک از نهادهای دولتی به اطلاع استاندار می رساند.

پاکزاد در پاسخ به این سوال که "زمان بررسی اساسنامه جدید کی خواهد بود"، گفت: خانه مطبوعات و شورای مرکزی این تشکل صنفی فعلا پیگیر مطالبات معوق نشریات، سرنوشت سریال چاپخانه مطبوعات، عدم رعایت عدالت در توزیع آگهی و هدایای ریاست جمهوری از سوی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی هرمزگان بوده و بررسی اساسنامه جدید به سال 90 موکول شده است.

این فعال مطبوعاتی در ادامه اظهار داشت: چرا اداره کل ارشاد هرمزگان مبلغ و نحوه توزیع آگهیهای سال 88 و 89 مطبوعات را اعلام نمی کند و حاضر به پاسخگویی در این زمینه نیست.

کد مطلب 1267131

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