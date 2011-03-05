پذیرش بدون آزمون دانشجوی دکتری در دانشگاه تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حمید رضا قاسم زاده ظهر شنبه در نشست خبری با خبرنگاران گفت: دانشگاه از طریق ارزیابی سوابق علمی، پژوهشی و انجام مصاحبه علمی از متقاضیان واجد شرایط استعدادهای درخشان برای سال تحصیلی 90-91 دانشجو می ‌پذیرد.

قاسم زاده با اشاره به شرایط اولیه برای بررسی پرونده متقاضیان گفت: متقاضیان علاوه بر شرایط عمومی باید معدلشان در دوره کارشناسی ارشد بدون احتساب نمره پایان نامه 17 بوده و حداقل دو مقاله علمی- پژوهشی یا ISI در زمینه تخصصی رشته مورد تقاضا ارائه کنند.

وی دارا بودن گواهینامه معتبر و کسب نمره حد نصاب لازم در آزمون زبان انگلیسی را از دیگر شرایط پذیرش دانشجویان استعدادهای درخشان اعلام کرده و خاطر نشان کرد: فارغ التحصیلان کارشناسی ارشد در صورتی که در چهار نیمسال فارغ التحصیل شده باشند نباید در 31 فروردین 1390 بیش از دو سال از فارغ التحصیلی آنها سپری شده باشد.

وی ادامه داد: درصورت فراغت از تحصیل متقاضیان در پنج نیمسال، نباید بیشتر از یکسال و نیم و در صورت فراغت از تحصیل در شش نیمسال، نباید بیشتر از یک سال از تاریخ فراغت از تحصیل آنان سپری شده باشد.

قاسم زاده با بیان اینکه اولویت پذیرش با دانشجویان یا فارغ التحصیلان دانشگاه های برتر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و سپس دانشگاه های دولتی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در مراکز استانها است، خاطرنشان کرد: تشخیص توانایی پژوهشی متقاضی برای ورود به دوره دکتری بر عهده کمیته پذیرش دانشکده ها خواهد بود.

وی با بیان اینکه دانشجویان نیمسال آخر دورههای کارشناسی ارشد و دکتری حرفه‌ای به شرط اتمام تحصیل تا شروع دوره در رشته مورد تقـاضا می توانند داوطلب شوند، تاکید کرد: تقاضای داراندگان مدرک کارشناسی ارشد معادل قابل بررسی نیست.

قاسم زاده با اشاره به اینکه متقاضیان برای آگاهی از شرایط عمومی و اختصاصی و مدارک درخواستی میتوانند به سایت دانشگاه تبریز به آدرس www.tabrizu.ac.ir مراجعه کنند، افزود: متقاضیان باید فرم تکمیل شده تقاضانامه (فرم شمار یک) و سایر مدارک درخواستی را حداکثر تا تاریخ 31 فروردین 90 با پست پیشتاز به نشانی: تبریز – بلوار 29 بهمن، دانشگاه تبریز، ساختمان جدید کتابخانه مرکزی دانشگاه تبریز، دفتر استعداد های درخشان، کد پستی 5166616471 ارسال کنند.

وی با بیان اینکه تاریخ و محل برگزاری مصاحبه از طریق وب سایت دانشگاه اعلام خواهد شد، گفت: داوطلبان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر در ساعات اداری با دفتر مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تبریز و یا دفتر استعداد های درخشان دانشگاه تماس حاصل کنند.