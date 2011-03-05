بسیج امکانات قم برای میزبانی شایسته از مسافران نوروزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در جلسه ستاد تسهیلات سفر که با حضور مدیران و رؤسای ادارات و سازمانهای عضو ستاد در محل استانداری برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: قم به دلیل برخورداری از جاذبههای معنوی و وجود مراکز تاریخی و طبیعی مستعد گردشگری، به عنوان یکی از استانهای هدف سفر محسوب شده و از این رو بسیاری از هموطنان، قم را برای مسافرت انتخاب کرده و همه ساله نیز حجم این مسافرتها افزایش چشمگیری مییابد.
وی تأمین امکانات رفاهی و خدماتی مطلوب و در خور شأن زوار و مسافران در ایام و مناسبتهای مختلف سال به ویژه تعطیلات نوروز را از جمله دغدغههای اصلی مسؤلان استان دانست و اظهار داشت: دستگاههای اجرایی و دستاندرکاران ستاد تسهیلات سفر وظیفه دارند تا با تمام توان و امکانات خود، در خدمت زوار و مجاورین بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه (س) قرار داشته و موجبات رفاه و آسایش نسبی آنان را فراهم نمایند.
استاندار قم با اشاره به عملکرد مثبت استان در نوروز سال گذشته گفت: سال گذشته تمامی دستگاههای دخیل در امر خدمات رسانی به مسافرین در قالب ستاد واحدی سازماندهی و مدیریت شد و هماهنگی و انسجام مختلف خدمات رسانی موجب کسب موفقیتهای ارزنده و کسب رتبههای برتر کشوری در برخی از شاخصها گردید.
مدیران عضو ستاد تسهیلات در ایام نوروز در محل کار خود حاضر خواهند بود
وی با تاکید بر لزوم بازنگری و انطباق شرح وظایف و مسؤلیتهای اعضا و کمیتههای مختلف بر اساس ساختار جدید گفت: لازم است کمیتههای زیر مجموعه ستاد جدید در اسرع وقت نسبت به تشکیل جلسات و تدوین برنامههای کاری خود اقدام نمایند.
استاندار قم با بیان اینکه مسؤلیت کمیتههای مختلف ستاد تسهیلات سفر بر عهده مدیر دستگاه میباشد افزود: مدیران عضو ستاد تسهیلات در ایام تعطیلات نوروز در محل کار خود حاضر خواهند بود.
حجت الاسلام موسیپور با تاکید بر ضرورت اهتمام جدی دستگاهها نسبت به زیباسازی منظر شهری قم در ایام نوروز، از تشکیل ستاد ویژه استقبال از بهار در قم خبر داد و گفت: طرح استقبال از بهار در قم با پاکسازی ورودیها از صبح جمعه 13 اسفند ماه آغاز شده است. وی با اشاره به اینکه در طرح پاکسازی ورودیهای قم همه مردم، سازمانهای مردم نهاد و ادارات استان همکاری خواهند داشت افزود: پاکسازی و زیباسازی منظر شهری مختص به روز جمعه نبوده و این روند تا آغاز تعطیلات عید استمرار پیدا خواهد کرد.
استاندار قم با تاکید بر لزوم آماده باش صددرصدی دستگاههای اداری و خدماتی استان در جهت میزبانی شایسته از زوار و مهمانان نوروزی در قم گفت: باید تدابیر لازم برای بخشهای مختلف خدماتی رفاهی از جمله ایمن سازی محورها، نصب تابلوهای راهنمای زوار و مسافرین و تشدید اقدامات نظارتی در بخشهای بهداشتی درمانی و واحدهای عرضه و توزیع کالاها و خدمات ضروری اتخاذ شود.
قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به افزایش حجم مسافرتها به قم در ایام تعطیلات عید نوروز، بسیج امکانات و توانمندیهای استان برای میزبانی شایسته و مطلوب از زوار و مسافرین نوروزی را خواستار شد.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد حسین موسیپور در جلسه ستاد تسهیلات سفر که با حضور مدیران و رؤسای ادارات و سازمانهای عضو ستاد در محل استانداری برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: قم به دلیل برخورداری از جاذبههای معنوی و وجود مراکز تاریخی و طبیعی مستعد گردشگری، به عنوان یکی از استانهای هدف سفر محسوب شده و از این رو بسیاری از هموطنان، قم را برای مسافرت انتخاب کرده و همه ساله نیز حجم این مسافرتها افزایش چشمگیری مییابد.
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