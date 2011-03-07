نوروز با معنویت آمیخته است

دکتر حشمت ا... ریاضی درمورد شاخصهایی که نوروز را درمیان جشنهایی فرهنگهای دیگر متمایز و منحصر بهفرد میکند به خبرنگار مهر گفت: اینکه نوروز در ایران مصادف با نخستین روز بهار است و همه جهان تولد تازهای آغاز میکنند و در هیچ جای دنیا یک چنین موقعیتی برای نوروزشان ندارند که اول بهار اول سرسبزی طبیعت با جشن ملی و روحانی آمیخته شده باشد، از شاخصهای است که نوروز را از سایر جشنهای فرهنگهای دیگر منحصر بهفرد کرده است.
این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه الزهرا درمورد راز ماندگاری نوروز همچنین اظهارداشت: اینکه ایرانیها سنت خود را بطور کامل حفظ کردهاند و فواید بسیار زیادی که نوروز داشته و دارد از نظر تحول درونی آدمها، ازنظر زیبایی طبیعت، ازنظر دید و بازدیدهایی که برقرار میشود و کینهها و عداوتها بدور ریخته میشود و از نظر اعتقادات مذهبی اینکه میگفتند از 10 روز قبل از نوروز ارواح نیاکان به خانهها میآیند و اگر ببینند دیگران شاد و خوشحال و خرم هستند و مشغول برپایی جشن نوروز هستند ،خوشحال میشوند و الابدحال میشوند. اینها در فرهنگ ایرانی شاخص هستند.
این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی در ادامه تصریح کرد: بنابراین، این انگیزههای مذهبی و طبیعت گرایی و نوعدوستی و همراهی و شادمانی اینها همه با هم یکدست شده و همراه با وقایعی که در این روز اتفاق افتاده نظیر برتخت نشستن جمشید یا قیام کاوه آهنگر، یا بعد از اسلام روایت شده که در چنین روزی علی به خلافت رسید، نوروز را همراه با وقایعی که در آن اتفاق افتاده درتاریخ ایران ماندگار کرده است.
ریاضی درمورد اینکه تاچه اندازه میتوان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت هم گفت: در فرهنگ نوروز بیشترین شیوههای مردمی و همراهی با طبیعت دیده میشود. از قبل آنکه چهارشنبه سوری با شور و نیایش آتش و شعله افروختن همراه میشود باز میبینیم که سابقه دیرین تاریخی دارد و همینطور ازنوروز که دید و بازدید و رفتن به پیش بزرگترها باشد با پوست و گوشت ایرانی و با فکر و ذهن آنان همیشه همراه بوده است.
وی یادآورشد: تقارن نوروز با وقایع مهم تاریخی در این روز و گره خوردن آن با بسیاری از ارزشهای ملی و مذهبی ایرانیان این مراسم را برای همیشه درنزد ایرانیان ارزشمند و پر اهمیت ساخته است.
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