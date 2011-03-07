نوروز با معنویت آمیخته است

دکتر حشمت ا... ریاضی درمورد شاخص‎هایی که نوروز را درمیان جشن‏هایی فرهنگ‏های دیگر متمایز و منحصر به‏فرد می‌کند به خبرنگار مهر گفت: اینکه نوروز در ایران مصادف با نخستین روز بهار است و همه جهان تولد تازه‎ای آغاز می‎کنند و در هیچ جای دنیا یک چنین موقعیتی برای نوروزشان ندارند که اول بهار اول سرسبزی طبیعت با جشن ملی و روحانی آمیخته شده باشد، از شاخص‎های است که نوروز را از سایر جشن‎های فرهنگ‎های دیگر منحصر به‎فرد کرده است.

این استاد بازنشسته فلسفه و عرفان اسلامی دانشگاه الزهرا درمورد راز ماندگاری نوروز همچنین اظهارداشت: اینکه ایرانی‎ها سنت خود را بطور کامل حفظ کرده‏اند و فواید بسیار زیادی که نوروز داشته و دارد از نظر تحول درونی آدمها، ازنظر زیبایی طبیعت، ازنظر دید و بازدیدهایی که برقرار می‏شود و کینه‏ها و عداوت‏ها بدور ریخته می‎شود و از نظر اعتقادات مذهبی اینکه می‌گفتند از 10 روز قبل از نوروز ارواح نیاکان به خانه‎ها می‎آیند و اگر ببینند دیگران شاد و خوشحال و خرم هستند و مشغول برپایی جشن نوروز هستند ،خوشحال می‎شوند و الابدحال می‎شوند. اینها در فرهنگ ایرانی شاخص هستند.

این محقق و پژوهشگر حوزه عرفان اسلامی در ادامه تصریح کرد: بنابراین، این انگیزه‏های مذهبی و طبیعت گرایی و نوعدوستی و همراهی و شادمانی اینها همه با هم یکدست شده و همراه با وقایعی که در این روز اتفاق افتاده نظیر برتخت نشستن جمشید یا قیام کاوه آهنگر، یا بعد از اسلام روایت شده که در چنین روزی علی به خلافت رسید، نوروز را همراه با وقایعی که در آن اتفاق افتاده درتاریخ ایران ماندگار کرده است.

ریاضی درمورد اینکه تاچه اندازه می‏توان فرهنگ ایرانی را از دریچه مراسم نوروز شناخت هم گفت: در فرهنگ نوروز بیشترین شیوه‏های مردمی و همراهی با طبیعت دیده می‎شود. از قبل آنکه چهارشنبه سوری با شور و نیایش آتش و شعله افروختن همراه می‎شود باز می‏بینیم که سابقه دیرین تاریخی دارد و همینطور ازنوروز که دید و بازدید و رفتن به پیش بزرگترها باشد با پوست و گوشت ایرانی و با فکر و ذهن آنان همیشه همراه بوده است.

وی یادآورشد: تقارن نوروز با وقایع مهم تاریخی در این روز و گره خوردن آن با بسیاری از ارزشهای ملی و مذهبی ایرانیان این مراسم را برای همیشه درنزد ایرانیان ارزشمند و پر اهمیت ساخته است.