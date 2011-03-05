افزایش فعالیت مراکز اختلالات یادگیری در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علی امیری پیش از ظهر شنبه در مراسم کلنگ‌زنی احداث مرکز اختلالات یادگیری شهرستان فریدونکنار افزود: تعلیم و تربیت به دنبال اهداف بزرگ و جدیدی است تا روند خدمت‌رسانی‌ها به جامعه را افزایش دهد.

وی با بیان اینکه بحث غربالگری برای استفاده بهتر و بهینه از فضاهای آموزشی با حضور متخصصان امر از اهداف مهم این مراکز اختلالات یادگیری محسوب می‌شود، خاطرنشان کرد: همه نواقص اختلال در یادگیری تلقی نمی‌شود چرا که قرار نیست همه دانش‌آموزان یکسان باشند و استعدادهای نهفته و متفاوتی در فرزندان و نوآموزان وجود دارد.

مدیر آموزش و پرورش فریدونکنار گفت: کلنگ احداث مرکز اختلالات یادگیری در حالی به زمین زده شد که به همت دکتر برمک مهاجر از دندانپزشکان شهرستان و همسر ایشان دکتر رضویون ساخته می‌شود.

سیدعلی محمدی تصریح کرد: در سال 89 علاوه بر این پروژه خیرساز، ساخت یک واحد آموزشی نیز توسط یکی از خیرین جوان به نام اولایی در حال احداث است.

وی ابراز امیدواری کرد: در سایه الطاف الهی و کمک مسئولان و متمکنان دلسوز بخشی از مشکل فضاهای آموزش و پرورش شهرستان فریدونکنار برطرف شود.

محمدی، از حسن عنایت خیران عرصه تعلیم و تربیت شهرستان فریدونکنار قدردانی کرد و بیان داشت: ایجاد مرکز اختلالات یادگیری در شهرستان فریدونکنار نیازی مبرم و اساسی تلقی می‌شود.

امام جمعه فریدونکنار گفت: دست‌های پرسخاوت و بخشندگی در آخرت دست‌های توانایی هستند.

حجت‌الاسلام سید محمود جلالی گفت: فعالیت خیران در فریدونکنار مناسب است.