دانشگاههای برتر قرآنی معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رحیم قربانی - رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت با اشاره به حضور بیش از 340 نفر از اساتید و کارکنان دانشگاه های علوم پزشکی کشور در این جشنواره افزود: این جشنواره با هدف توسعه و تعمیق فرهنگ تابناک قرآن کریم در جامعه دانشگاهی برگزار شد.

وی افزود: 4 هزار و 500 نفر در مرحله دانشگاهی و در رشته های قرائت، تحقیق، ترتیل، حفظ کل، 20 جزء و 5 جزء و همچنین تفسیر و مفاهیم قرآن و تالیف کتاب و ارائه مقاله با موضوع قرآن در نظام بهداشت و سلامت شرکت کرده بودند که برگزیدگان از میان آنها به مرحله کشوری راه یافتند.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت اظهار داشت: در این دوره از مسابقات 47 دانشگاه حضور داشتند که در پایان 76 برگزیده از 32 دانشگاه معرفی شدند.

وی افزود: در این دوره دانشگاههای علوم پزشکی ارومیه، اصفهان و شهرکرد با 9 امتیاز اول، کاشان و شیراز با 8 امتیاز دوم، سبزوار با 7 امتیاز سوم، قم با 6 امتیاز چهارم و بوشهر با 5 امتیاز پنجم شدند.

قربانی یادآور شد: تعداد استادان و کارکنان دانشگاه های کشور که در این دوره از جشنواره شرکت کردند رشد 50 درصدی داشت.

وی با اشاره به برنامه های مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: اهتمام معاونت‌های آموزشی، تحقیقات و فناوری در تشکیل کارگروه‌های آموزشی و پژوهشی، کسب جایگاه و مسئولیت‌های مهم در منشور توسعه فرهنگ قرآنی کشور، عهده‌دار شدن مسئولیت کمیسیون آموزش عالی و پژوهش‌های قرآنی در نظام بهداشت هم از جمله فعالیت های این مرکز است.