  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۸:۱۶

نماز جماعت به صورت یکپارچه در اماکن حرم رضوی اقامه‌ می شود

نماز جماعت به صورت یکپارچه در اماکن حرم رضوی اقامه‌ می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: رئیس اداره تبلیغات اسلامی و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی از یکپارچگی نماز جماعت در اماکن متبرکه حرم مطهر رضوی طی سال آینده خبر داد.

محمود روحانی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: در حال حاضر در پنج مکان نماز جماعت اقامه می‌شود که در سال آینده این مکان‌ها کاهش یافته تا نماز جماعت باشکوه‌تر برپا شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون در 11موسسه و شش مسجد زیر نظر آستان قدس رضوی نماز جماعت برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی‌ن‍‍ژاد، کارهای تبلیغی آستان قدس رضوی از جمله اجرای مراسم‌، ساماندهی نماز، برپایی منابر، ادعیه و سخنرانی‌ها و همچنین برگزاری به موقع نماز جماعت دراماکن متبرکه ذکر کرد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این اداره استفاده از افراد زبده و نخبه در رابطه با مسائل مذهبی زائران و همچنین سخنرانان برتر کشوری است.

رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی متذکر شد: سالانه میلیون‌ها زائر و مجاور بارگاه حضرت ثامن الحجج(ع) این فعالیت‌ها را رصد می‌کنند و با بهترین کیفیت و ارزشمندترین امکانات آن‌ها را به سراسر کشور منتقل می‌کنند.


 
کد مطلب 1267139

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها