نماز جماعت به صورت یکپارچه در اماکن حرم رضوی اقامه‌ می شود

محمود روحانی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در مشهد، افزود: در حال حاضر در پنج مکان نماز جماعت اقامه می‌شود که در سال آینده این مکان‌ها کاهش یافته تا نماز جماعت باشکوه‌تر برپا شود.

وی اظهار داشت: هم اکنون در 11موسسه و شش مسجد زیر نظر آستان قدس رضوی نماز جماعت برپا می‌شود.

حجت‌الاسلام روحانی‌ن‍‍ژاد، کارهای تبلیغی آستان قدس رضوی از جمله اجرای مراسم‌، ساماندهی نماز، برپایی منابر، ادعیه و سخنرانی‌ها و همچنین برگزاری به موقع نماز جماعت دراماکن متبرکه ذکر کرد.

وی اظهار کرد: یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های این اداره استفاده از افراد زبده و نخبه در رابطه با مسائل مذهبی زائران و همچنین سخنرانان برتر کشوری است.

رئیس اداره تبلیغات و مناسبت‌های ویژه آستان قدس رضوی متذکر شد: سالانه میلیون‌ها زائر و مجاور بارگاه حضرت ثامن الحجج(ع) این فعالیت‌ها را رصد می‌کنند و با بهترین کیفیت و ارزشمندترین امکانات آن‌ها را به سراسر کشور منتقل می‌کنند.



