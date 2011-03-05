نرخ طلا در روزهای آتی ثبات ندارد

علی زمرد پوش امروز در گفتگو با خبرنگار مهر در اصفهان با بیان اینکه در شرایط نوسان بازار طلا نمی‌توان نرخ طلا را در روزهای آینده پیش‌بینی کرد، اظهار داشت: در صورتی عرضه طلا از سوی بانک مرکزی در روزهای آتی صورت گیرد می‌توان به ثبات نرخ طلا در بازارهای داخلی امیدوار بود.

وی ادامه داد: نرخ طلا به صورت کشوری تعیین می‌شود و نمی‌توان شرایط شهری مانند تهران با اصفهان را در این مورد متفاوت ارزیابی کرد.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا اصفهان با اشاره به اینکه یکی از دلایل همیشگی برای کاهش و یا افزایش نرخ طلا در بازار میزان عرضه و تقاضا در این مورد است، گفت: به طور کلی همیشه نرخ طلا همیشه در بازار تابع دو عامل داخلی و خارجی بوده است.

وی افزود: نوسانات نرخ دلار و همچنین اختلافات سیاسی به وجود آمده در سطح بین‌الملل و خاورمیانه از جمله دلایل نوسانات اخیر در قیمت طلا در ایران بوده است.

زمرد پوش بیان داشت: پس از افزایش نرخ طلا در بازار با بازگشت قیمت‌ها، به طور طبع قیمت طلا به همان نرخ پیش از افزایش باز نخواهد گشت و شاهد افزایش نسبت به گذشته خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه نرخ طلا در بازار لحظه به لحظه در حال تغییر است، اظهار داشت: بخش از نوسانات نرخ طلا در داخل به وضعیت بورس طلا بستگی دارد و هر آنچه در دنیا اتفاق بیفتد به طور حتم بر نرخ طلا نیز تأثیرگذار خواهد بود.

رئیس اتحادیه سازندگان و فروشندگان طلا اصفهان ادامه داد: همزمانی افزایش نرخ‌های طلا در بازارهای داخلی و خارجی با زمان افزایش جشنهای ازدواج در ایران اتفاق افتاده است.

وی بیان داشت: در سالهای گذشته بیشتر اندوخته مردم در شب عید را سکه طلا تشکیل می‌داد اما هم‌اکنون مردم تمایل بیشتری به سپردن اندوخته‌های خود نزد بانکها دارند.