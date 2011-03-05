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۱۴ اسفند ۱۳۸۹، ۱۳:۰۶

آغاز ثبت نام فرهنگیان متقاضی اعزام به خارج در مازندران

آغاز ثبت نام فرهنگیان متقاضی اعزام به خارج در مازندران

ساری - خبرگزاری مهر: ثبت نام فرهنگیان متقاضی اعزام به حارج از کشور در مازندران آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام از فرهنگیان داوطلب برای اعزام به مدارس خارج از امروز آغاز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، با بیان نقش و رسالت مهم فرهنگیان اعزامی به خارج از کشور تصریح کرد: دانش آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور و فرهنگیان اعزامی  به عنوان سفیران دانایی و فرهنگ ایرانی باید در تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش تلاش کنند.
 
محمد علی امیری گفت: نیروهای مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آموزگاران دوره ابتدایی، متوسطه و پیش دانشگاهی، مربی امور تربیتی، متصدی امور دفتری، مدیر و معاون آموزشگاه، مشاور تحصیلی و تربیتی، کارشناس آموزش امتحانات و امور پرورشی و کارشناس امور اداری و مالی است.
 
وی افزود: استخدام رسمی آموزش و پرورش، مدرک تحصیلی، تسلط کامل روخوانی و روان خوانی  قرآن کریم، توانایی انجام کار با رایانه، آشنایی لازم با یک زبان خارجی در حد خواندن، برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی از شرایط عمومی برای اعزام فرهنگیان به خارج از کشور است.
 
مدیر کل آموزش و پرورش  مازندران گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش ثبت نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی مورد نیاز مدارس در خارج از کشور در سال تحصیلی 91-90 تا روز جمعه 20 اسفند آغاز می شود.
 
وی گفت: متقاضیان فرهنگی برای  دریافت و تکمیل فرم ثبت نام از طریق اینترنت می توانند  از چهاردهم  تا بیست اسفند به نشانی اینترنتیhttp://Aee.medu.ir مراجعه کنند.
 
امیری افزود: آزمون کتبی سراسری ( عمومی و اختصاصی) روز جمعه نهم اردیبهشت سال 90 برگزار می شود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی نیمه اول تیر 90 از طریق نشانی الکترونیکی http://www.mbm.medu.ir اعلام می شود.
 
وی تصریح کرد: داوطلبان شرکت در آزمون برای دریافت اطلاعات تکمیلی می توانند به نشانی http://www.mbm.ir مراجعه کنند.
کد مطلب 1267143

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