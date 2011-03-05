آغاز ثبت نام فرهنگیان متقاضی اعزام به خارج در مازندران

به گزارش خبرگزاری مهر، ثبت نام از فرهنگیان داوطلب برای اعزام به مدارس خارج از امروز آغاز شد.

مدیرکل آموزش و پرورش مازندران، با بیان نقش و رسالت مهم فرهنگیان اعزامی به خارج از کشور تصریح کرد: دانش آموزان ایرانی مقیم خارج از کشور و فرهنگیان اعزامی به عنوان سفیران دانایی و فرهنگ ایرانی باید در تحقق اهداف نظام آموزش و پرورش تلاش کنند.

محمد علی امیری گفت: نیروهای مورد نیاز مدارس خارج از کشور، آموزگاران دوره ابتدایی، متوسطه و پیش دانشگاهی، مربی امور تربیتی، متصدی امور دفتری، مدیر و معاون آموزشگاه، مشاور تحصیلی و تربیتی، کارشناس آموزش امتحانات و امور پرورشی و کارشناس امور اداری و مالی است.

وی افزود: استخدام رسمی آموزش و پرورش، مدرک تحصیلی، تسلط کامل روخوانی و روان خوانی قرآن کریم، توانایی انجام کار با رایانه، آشنایی لازم با یک زبان خارجی در حد خواندن، برخورداری از سلامت کامل جسمی و روانی از شرایط عمومی برای اعزام فرهنگیان به خارج از کشور است.

مدیر کل آموزش و پرورش مازندران گفت: بر اساس دستورالعمل وزارت آموزش و پرورش ثبت نام، انتخاب و اعزام نیروی انسانی مورد نیاز مدارس در خارج از کشور در سال تحصیلی 91-90 تا روز جمعه 20 اسفند آغاز می شود.

وی گفت: متقاضیان فرهنگی برای دریافت و تکمیل فرم ثبت نام از طریق اینترنت می توانند از چهاردهم تا بیست اسفند به نشانی اینترنتیhttp://Aee.medu.ir مراجعه کنند.

امیری افزود: آزمون کتبی سراسری ( عمومی و اختصاصی) روز جمعه نهم اردیبهشت سال 90 برگزار می شود و اسامی پذیرفته شدگان نهایی نیمه اول تیر 90 از طریق نشانی الکترونیکی http://www.mbm.medu.ir اعلام می شود.