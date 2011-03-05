23 هزار هکتار از اراضی ملی تهران در اختیار نهادهای نظامی است

به گزارش خبرنگار مهر، غلامعباس عبدی نژاد به مناسبت هفته منابع طبیعی و آبخیزداری در جمع خبرنگاران با اشاره به شعار این هفته با عنوان مدیریت جامع حوزه های آبخیز ضامن امنیت حیات، گفت: دربرنامه پنجم به ازای هر سال 500 میلیون نهال به مساحت 600 هزار هکتار جنگل کاری می شود که سهم استان تهران حداقل 50 هزارهکتار است.

وی افزود: این مقدارغرس نهال توسط اداره کل منابع طبیعی استان تهران، توسعه فضای سبز شهرداری و زراعت چوب صورت می پذیرد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران تصریح کرد: توسعه باغات در مناطق مستعد به خصوص توسعه کشت دیم در اراضی امکان پذیر شده است که شهرستانهای دماوند و فیروزکوه استعداد کشت دیم از گونه های مثمر و غیر مثمر را دارا هستند.

عبدی نژاد افزود: در برنامه پنجم توسعه برنامه ریزی شده که با مشارکت جوامع محلی و سازمان های جهاد کشاورزی شهرستان ها در سطح 20 هزار هکتار توسعه کشت دیم انجام گیرد که 5 هزار هکتار برای استان تهران است.

وی با اشاره به توسعه درختکاری در استان گفت: مقرر شده است که 25 درصد از کارخانجات و شهرکهای صنعتی و شهرهای جدید به درختکاری اختصاص یابد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران افزود: خوشبختانه طرح مطالعاتی 130 هزارهکتار از مناطق جاجرود تا وردآورد انجام شده است که پیش بینی می شود 8 تا 10 هزار هکتاراز این مساحت قابل جنگل کاری باشد.

عبدی نژاد با اشاره به جنگل کاری در دامنه جنوبی البرز، اظهار گفت: در دامنه جنوبی البزر یکهزار هکتار گونه های سازگار با این منطقه به شرط تامین اعتبار درختکاری می شود.

وی با بیان اینکه از ساخت و سازهای بی رویه و ناموزون در شمال تهران جلوگیری می شود، افزود: در هفته درختکاری یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار اصله نهال درمناطق مختلف استان تهران توزیع می شود.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران با اشاره به 3 پروژه آبخیزداری، گفت: 3 پروژه در شهرستانهای فیروزکوه، تهران و دماوند دردست افتتاح است که برای جلوگیری از سیل، فرسایش، رسوبات و تولید و ذخیره آبهای زیزمینی موثر است.

عبدی نژاد با بیان اینکه حفاظت از اراضی ملی و جلوگیری از تخریب عرصه ها در اولویت برنامه های این اداره کل است، گفت: از 28 اسفندماه تا 15 فروردین ماه نیروهای یگان حفاظت برای جلوگیری از تصرفات در حالت آماده باش هستند.

وی به اخذ سند مالکیت اراضی ملی اشاره کرد و افزود: سند مالکیت بیش از 95 درصد از حدود یک میلیون و 500 هزار هکتار مساحت اراضی، به نام دولت جمهوری اسلامی اخذ شده و مابقی عرصه های منابع طبیعی هم حداقل تاپایان سال آینده به اتمام می رسد.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران در خصوص رفع تصرفات در اراضی ملی استان تهران گفت: در منطقه شمال شرق تهران برخی از اراضی از پیش از انقلاب در اختیار ارتش بوده که الان نمی توان برای بازپس گیری آن اقدامی انجام داد، ضمن آنکه این موضوع در دستورکار قرار دارد.

عبدی نژاد افزود: در 4 سال گذشته 429 فقره به مساحت 2 هزار و 879 هکتار از اراضی ملی خلع ید شد که در 10 ماهه ابتدای سال هم با این اقدامات 9 میلیارد تومان به بیت المال بازگردانده شد.

وی تصریح کرد: از ابتدای تشکیل یگان حفاظت در سال 85 ،271 فقره تخلف به ثبت رسید که این رقم امسال با 41 درصد کاهش به 67 فقره رسید.

وی با بیان اینکه به ازای هر 10 هزار هکتار عرصه ملی در استاندارد جهانی یک نیرو لازم است، گفت: در ایران به ازای هر 50 هزار هکتار منابع طبیعی یک نیرو وجود دارد که بسیار کم است.

عبدی نژاد افزود: تاکنون در 65 کیلومتر از اراضی با اعتباری نزدیک به 5 میلیارد ریال، کمربند حفاظتی ایجاد شده است.

سرپرست اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان تهران ادامه داد: در سال 1389، 325 مورد شکوائیه تنظیم و 180 هزارهکتار از اراضی ملی از تصرف خارج شد.

وی با بیان اینکه 11 هزارهکتار از اراضی شمال شرق تهران در اختیار پادگانها، دستگاه های انتظامی و نظامی است، گفت: در استان تهران و البرز در کل 23 هزارهکتار از منابع طبیعی در اختیار این نهادهاست که نیمی از آن پس از انقلاب تصرف شده است.