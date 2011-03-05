بهره برداری از فاز دوم بلوار ساحلی در دهه سوم اسفند ماه

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، محمد نصوری در حاشیه بازدید از بلوار ساحلی خلیج فارس در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: پروژه فاز دوم بلوار ساحلی به طول یک‌هزار و 261 متر از خور گورسوزان تا میدان هنگام اجرا شده است که در دهه سوم اسفندماه به بهره‌برداری می‌رسد.

وی گفت: این پروژه با هدف کاهش حجم شدید ترافیک در بلوار ساحلی و با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال از طریق سرمایه‌گذاری بخش خصوصی اجرایی شده است.

نصوری در ادامه به تشریح جزئیات این پروژه پرداخت و افزود: اولویت سوم بولوار ساحلی بندرعباس از خور گورزان تا میدان هنگام از نیمه دوم سال 89 بطول یک هزار 261 متر و عرض30.5 متر گسترانیده شده که شامل دو باند پیاده رو به عرض سه متر در ضلع جنوبی و دو متر در ضلع شمالی بولواراست.

وی با اشاره به اینکه این بولوار با توجه به نیاز سنجیهای شهروندان و نیز مسائل اقتصادی و ترافیکی شهر در سه اولویت مجزا احداث شده است، خاطرنشان کرد: اولویت اول و دوم این طرح شامل میدان الغدیر تا بولوار معلم و بولوار معلم تا خور گورسوزان به بهره برداری رسیده و اولویت سوم نیز در آستانه اتمام و بهره برداری است.

به گفته نصوری پیست دوچرخه ای به عرض دو متر در جوار بلافاصل پیاده رو جنوبی برای طی طریق شهروندان تعبیه شده همچنین این مسیر شامل یک باند تندرو اصلی به عرض 12.5 متر و یک باند کندرو رو به عرض 9 متراست که به وسیله یک رفوژ میانی به عرض 1.5 متراز یکدیگر تفکیک شده اند و پنج واحد کانال عرضی به طول 35 متر وظیفه دفع آبهای سطحی این مسیر را به عهده دارند.

وی با اشاره به اینکه روشنایی اولویت سوم بولوار ساحلی نیز به وسیله 92 پایه چراغ خیابانی تامین می شود، بیان کرد: همچنین گردش به چپ و راست در این بخش از بولوار ساحلی به وسیله دو محل دوربرگردان به عرض 9 متر که پیاده رویی به عرض سه متر نیز در جوار خود دارد میسر است علاوه بر آن به منظور اتصال این مسیر به اولویتهای اول و دوم در منتهی الیه شرقی اولویت سوم که به خور گورسوزان می رسد یک پل عظیم بطول 33 متر و عرض 30.5 متر احداث خواهد شد.

معاون امور عمرانی استاندار هرمزگان با تاکید بر اینکه حل مسائل ترافیکی شهر، تامین نیاز زیر ساختهای شهر، امکان دسترسی عموم شهروندان به دریا، ارائه چشم اندازهای ساحلی متعدد در توالی مسیر، تحریک توسعه و پاسخگویی به نیاز سرمایه گذاران از جمله دستاوردهای احداث بولوار ساحلی است، تصریح کرد: عملیات اجرایی پل فاز دوم اولویت سوم نیز در نیمه اول سال 90 تکمیل و به بهره برداری می رسد.

نصوری احداث بولوار ساحلی بندرعباس را تمهیدی ارزشمند از سوی مدیران، مسئولان و دست اندرکاران استانداری هرمزگان در جهت تامین رفاه حال شهروندان و نیازهای عمومی، جذب سرمایه به شهر و پاسخگویی به نیاز گردشگران، عنوان کرد و خاطرنشان کرد: در همین راستا وظیفه عموم شهروندان، کوشایی در حفظ و نگهداری این موهبت ملی است چراکه صیانت از مواهب ملی بر محورهایی چون احترام به شهروند و طبیعت استوار است.

وی یادآور شد: اولویت سوم بولوار ساحلی نیز که اخیرا به پتانسیلهای شهری بندرعباس اضافه شده نیازمند حفاظت و توجه خاص در ابعاد فوق العاده می باشد.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان استفاده صحیح از مسیرها و نظرگاههای پیرامونی، حفاظت از فضای سبز پیرامون مسیر، رعایت قوانین عبور و مرور، پرهیز از آلودگی نوار ساحلی دریا را گامی مثبت در راستای رسیدن به شهری آرمانی دانست.