رونق تورهای نوروزی خارجی/ بازار تور داخلی کساد است

به گزارش خبرنگار مهر، بررسیهای میدانی خبرنگار مهر از وضعیت فروش تورهای ورودی و خروجی آژانسهای مسافرتی تهران حاکی از آن است که در ماههای پایانی سال مسافرت به شهرهای سردسیر مانند چهارمحال و بختیاری به رغم برگزاری برنامه ها و جشنواره های متنوع برای فصول پر برف سال از جمله جشنواره های برفی هنوز نتوانسته مقصد گردشگران داخلی و طبیعت گردان باشند.

با این حال سفر به جزیره کیش و قشم در صدر مقاصد سفر در زمستان 89 بود. که یکی از مهمترین دلایل انتخاب این جزایر انگیزه خرید بوده است.

آرش یوسفی، از آژانسداران استان تهران به خبرنگار مهر گفت: بیشتر مسافران به قشم و کیش می روند چون هم آب و هوای جزیره در این فصل بسیار مناسب است و هم اینکه چون این دو جزیره مناطق آزاد هستند بنابراین می توانند خریدهای عید خود را در این مناطق انجام دهند. به معنای دیگر سفر به این دو جزیره در این فصل یک تیر و دو نشان است.

وی افزود: برخی دیگر از مسافران این دو جزیره افرادی هستند که برای خرید کالا و فروش آن در شهرهای دیگر از جمله تهران به قشم و کیش می روند.

اما بعد از سفر به جزایر، شهرهای اصفهان و شیراز نیز همچنان مسافران خود را در ایام سرد سال محفوظ نگه داشته اند. در این میان شاید بتوان گفت آژانسدارانی که در زمینه تورهای طبیعت گردی فعال هستند، شهرهایی از جمله اردیبل، آذربایجان شرقی و محلات را مقصد جدید گردشگری خود در ایام سرد سال آن هم به منظور استفاده از چشمه های آب گرم در پکیج تورهای گردشگری خود قرار داده اند.

اما دفاتر خدمات مسافرتی در همین ایام یعنی از نیمه های بهمن ماه شروع به رزرو تور برای ایام نوروز می کنند.

پرس و جو از مسئولان جوامع و اتحادیه های هتلداری و دفاتر خدمات مسافرتی در کشور نشان می دهد مقصد بیشتر گردشگران داخلی در این ایام شهرهای شمالی کشور مانند مازندران، گیلان، رامسر، مشهد و پس از آن اصفهان، یزد، شیراز و جزایر قشم و کیش است. دلیل آن نیز می تواند استفاده از طبیعت شمال کشور و اقامت در ویلاهای شخصی باشد.

در مقابل هنوز مسافرت ایرانیان به خارج از کشور در ایامی مانند تعطیلات چند روزه نوروز با استقبال بیشتری رو بروست. یکی از دلایل این امر کیفیت بالا و قیمت کمتر تورهای خارجی نسبت به تورهای داخلی است.

به عنوان مثال تور داخلی شهر مشهد برای دو روز با امکاناتی مانند اقامت در هتل آپارتمان، رفت و برگشت با قطار با یک وعده ناهار و ترانسفر با قیمتی در حدود 190 هزار تومان فروخته می شود.

مسافران باید برای سفر به مقاصدی مانند یزد و کویر مصر نیز 385 هزار تومان بابت چهار روز سفر و اقامت در خانه های محلی، سه وعده شام و چهار وعده ناهار و صبحانه و سفر با اتوبوس هزینه کنند. اما در مقابل برای سفر به یکی از شهرهای کشورهای همسایه نیز می توان با هزینه 865 هزار تومان 6 شب در هتل 5 ستاره آنتالیا اقامت کرد و از خدماتی مانند بلیت رفت و برگشت با هواپیما، صبحانه، ناهار و خدمات دریافت ویزا استفاده کرد.

سفر به تایلند نیز با چهار شب اقامت در هتل 4 ستاره بانکوک و سه شب در پاتایا با همه امکانات تقریبا 800 هزار تومان هزینه دارد.

تفاوت قیمت و خدمات در تورهای داخلی و خارجی

بنابراین بررسی برخی از نرخ ها و خدمات تورهای گردشگری داخلی و مقایسه آن با تورهای گردشگری خارجی نشان می دهد سفر یک روزه به یکی از شهرهای داخلی کشور و اقامت در هتل سه ستاره حدود صد و 50 هزار تومان هزینه دارد اما در مقابل سفر به یکی از کشورهای همسایه به طور تقریبی شبی 190 هزار تومان هزینه لازم دارد.

بنابراین اینکه یک مسافر و گردشگر داخلی ترجیح دهد در ایام چند روزه تعطیلات نوروز سفر به یکی از کشورهای همسایه را تجربه کند چندان دور از انتظار نیست. همچنانکه در ایام نوروز به ترتیب سفر به کشورهای ترکیه، دوبی، ارمنستان و پس از آن باکو در صدر توجه مسافرتهای خارجی ایرانیان است. در این میان بیشترین پروازهای خارجی از شهر تهران انجام می شود.

بازار ورود توریست در ایام نوروز کساد است

در مقابل بازار پر رونق خروج گردشگر از ایران، وضعیت گردشگری ورودی در ایام نوروز نسبت به روزهای دیگر سال چندان مساعد نیست چون مدیران دفاتر خدمات مسافرتی فعال در تورهای ورودی و تورگردانان در این حوزه معمولا سعی می کنند تور گردشگر خارجی در ایام نوروز به ایران نیاورند.

نایب رئیس جامعه تورگردانان ایران گفت: ازدحام جمعیت در سایتهای تاریخی و فرهنگی نیز مانند تخت جمشید در روزهای عید بسیار زیاد است بنابراین برای حضور گردشگر خارجی که ممکن است فقط یکبار به این محوطه ها بیاید، این ایام زمان مناسبی نیست اما در برخی مواقع که عید پاک با عید نوروز همزمان می شود آژانسداران مجبور می شود گردشگر بپذیرند.

با این اوصاف اگر گردشگران خارجی در ایام نوروز به ایران بیایند معمولا از گردشگران کشورهای آلمان، ژاپن و فرانسه هستند که به شهرهای مشهد، تهران، اصفهان، شیراز و یزد می روند. همچنین اگر مدت زمان سفر آنها به ایران زیاد باشد دیدن شهر اهواز و تبریز نیز در اولویتهای بعدی قرار می گیرد.

اما هنوز گردشگران کشورهای همسایه و خاورمیانه بیشترین آمار گردشگران خارجی ایران را تشکیل می دهند به نحوی که مبدا این دسته از گردشگران معمولا کویت، بحرین، افغانستان، باکو و تاجیکستان است.