درخشش شاعران مازنی در کنگره سراسری شعر دفاع مقدس

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد صادقی مدیر ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران گفت: در کنگره سراسری شعر دفاع مقدس که سوم و چهارم و پنجم اسفند در استان یزد برگزار شد، مازندران پس از استان خراسان رضوی مقام دوم کشور را کسب کرد .

صادقی گفت: به طور متوسط از هر استان دو شاعر به شعر خوانی پرداختند که با توجه به غنی بودن محتوای آثار شاعران مازندرانی در این دوره ، چهار شاعر مازندرانی به قرائت اشعار خود پرداختند و پنج اثر از مازندران در کتاب کنگره به چاپ رسید.

وی افزود: در نوزدهمین دوره از این همایش 640 اثر از 200 شاعر مازندرانی به دبیر خانه کنگره ارسال شد.

وی بیان داشت: اشعار دو شاعر مازندرانی فائزه رسکتی و سمیه ابراهیمی به ترتیب در بخش کودک و نوجوان و مضامین عاشورایی دفاع مقدس حائز رتبه دوم و سوم کشور شد.

مدیر ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس مازندران با اشاره به برگزاری دومین کارگاه آموزشی ادبیات داستانی با موضوع دفاع مقدس در این اداره کل، ز برکزاری جلسه نفد و بررسی کتاب لبخند یک معجزه خبر داد.

وی گفت: این جلسه با حضور نویسندگان و کارشناسان و صاحبان قلم و اندیشه روز یکشنبه 15 اسفند در محل اداره کل حفظ و آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار می شود.

