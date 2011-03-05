تعهدات مسکن مهر فارس در سال 90 به اتمام خواهد رسید

محمد رضا دیهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در شیراز گفت: روند ساخت وساز مسکن مهر در فارس مطلوب است که در این راستا 53 هزار واحد مسکونی در سال آینده به بهره برداری خواهد رسید.

وی ادامه داد: تمامی این پروژه ها دارای زمانبندی مشخص است که در این خصوص از فروردین ماه سال 90 به صورت ماهیانه شاهد افتتاح یکی از پروژه های مسکن مهر در فارس خواهیم بود.

مدیرکل سازمان مسکن و شهرسازی فارس با بیان اینکه برخی از پروژه های مسکن مهر فارس در کشور بی نظیر است، تصریح کرد: مسکن مهر فارس در بحث صنعتی سازی پیشرفتهای خوبی داشته که به طور مثال پروژه LSFمرودشت با یک هزار و 240 واحد مسکن مهر در بحث ساخت و ساز صنعتی در کشور کم نظیر بوده که تا به امروز بالای 70 درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

دیهیمی در خصوص پروژه مسکن مهر لپویی نیز یادآور شد: پروژه بزرگ لپویی نیز در سال 90 به بهره برداری خواهد رسید که تا به امروز بخشهایی در خصوص فضاهای زیربنایی و روبنایی به اتمام رسیده و مباحث آب، برق و گاز نیز در حال اجراست.

وی افزود: یکی از مواردی که در ساخت مجموعه های مسکن مهر مورد توجه است توسعه فضاهای آموزشی و فرهنگی است که ساخت مدارس در این مجموعه ها از سال 90 آغاز خواهد شد.

مدیر کل سازمان مسکن و شهرسازی فارس تصریح کرد: ساخت 18 مسجد در مجموعه های مسکن مهر نیز آغاز خواهد شد و همچنین برای اولین بار پارک عمومی مجموعه ها مسکن مهر در شهرک مهر امام رضا(ع) ساخته خواهد شد.

دیهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بحث خود مالکی در مسکن مهر گفت: حدود 27 هزار واحد خود مالک برای دریافت تسهیلات به بانک ها معرفی شده که نشان از استقبال مردم از بحث خودمالکی است.

وی در خصوص ساخت مسکنهای ویلایی در فارس نیز افزود: مجموعه های ویلایی مسکن مهر در برخی از شهرستانهای فارس در حال پیگیری است که حتی بخشی از آنها نیز با بهترین طراحی به افتتاح رسیده که در حل حاضر سه هزارواحد مسکن مهر ویلایی در شهرستان لار و یک هزار واحد در گراش به بهره برداری خواهد رسید.