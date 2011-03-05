سرانه ورزشی کهگیلویه و بویراحمد 76 سانتیمتر است

محمد شفیعی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج، افزود: با افتتاح طرحهای ورزشی در دست احداث، سرانه ورزشی در این استان به 82 سانتیمتر خواهد رسید.

وی بیان کرد: در حال حاضر 71 پروژه ورزشی شامل 43 پروژه استانی،14 پروژه ملی و 14 پروژه از محل اعتبارات نفت در استان در دست احداث است.

شفیعی اعتبارات این پروژه ها را بیش از 55 میلیارد ریال عنوان کرد و بیان داشت: امسال هفت پروژه ورزشی شامل شش سالن و یک استخر در استان به بهره برداری رسید.

مدیر کل تربیت بدنی کهگیلویه و بویراحمد همچنین اظهار داشت: از دی ماه امسال تاکنون استان میزبان مسابقه کشوری در رشته های پرس سینه، دارت بانوان، هندبال دسته یک باشگاههای کشور، طناب کشی آقایان و طناب کشی بانوان استان بوده که این رقم در مقایسه با سالهای گذشته رشد چشمگیری داشته است.

شفیعی در ادامه از آغاز میزبانی مسابقات اسکی قهرمانی نونهالان و نوجوانان کشور دو بخش مارپیچ کوچک و مارپیچ بزرگ با حضور 11 استان کشور در پیست اسکی "کاکان" یاسوج خبر داد.