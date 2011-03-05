شیعیان باید با حذف اختلافات کوچک به عزت و اقتدار برسند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی، در دیدار با دبیر ستاد عالی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد کشور و هیئت همراه، تصریح کرد: ارتباطات مسئولین کشور با مراجع و دفا‌تر آنها و حضور آنها مایه برکت بوده و امکان بهره‌مندی از تجربیات طرفین را افزایش می‌دهد.



وی تاکید کرد: بخصوص در کار فرهنگی اینگونه ارتباطات و مشورت‌ها می‌تواند مایه خیر و برکت بوده و نتیجه بهتری را در بر داشته باشد.



مسئول دفتر آیت الله سیستانی در ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط فعلی جهان اسلام افزود: در این شرایط باید نسبت به رسانه‌ها نگاه جدی داشته و آن را در اولویت قرار داد و در ارتباطات فی مابین از آن بهره برد.



وی استفاده از ابزار اطلاع رسانی و ارتباطات را در صدور پیام اسلام موثر دانست و تصریح کرد: استفاده از این ابزار برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و آموزه‌های دینی و انقلابی ثمرات فراوانی در پی دارد.



حجت الاسلام شهرستانی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگی‌های ایران به عنوان یک کشور شیعی خاطرنشان کرد: مهم‌ترین ویژگی ایران این است که یک فقیه و مجتهد در رأس نظام قرار دارد.



وی با اشاره به اینکه شیعه امروز به جایگاه اصلی خود نزدیک می‌شود، گفت: ایران و عراق حکومت شیعی داشته و در لبنان نیز حضور شیعه را پررنگ‌تر می‌بینیم اما در مقابل، دشمن بدنبال تضعیف شیعه است لذا شیعیان باید با کنار گذاشتن اختلافات کوچک بیش از پیش به عزت و اقتدار برسند.



مسئول دفتر آیت الله سیستانی در ایران با تأکید بر لزوم پیروی از سیره نبی اکرم(ص) در برخورد با دیگران تصریح کرد: باید در برخورد با افراد احترام و رافت رعایت شود و این مساجد هستند که باید ترویج دهنده این سیره باشند.



وی با تاکید بر جایگاه مساجد تصریح کرد: کانون‌های مساجد باید تربیت نیروی متخصص و متعهد را در دستور کار خود قرار دهند.



حجت الاسلام شهرستانی، در ادامه از فعالیت‌های قرآنی کانون‌های مساجد تقدیر و تشکر کرد و افزود: شما باید خدارا شاکر باشید که خدمت در مساجد را روزی شما کرده است و از خدا بخواهید که این توفیق مستدام باشد.



وی در پایان خواستار توجه جدی و مضاعف به نهج البلاغه و گسترش فرمایشات امام علی (ع) در سطح جامعه شد.



خاطرنشان می‌شود در حال حاضر بیش از 9 هزار و چهارصد کانون فرهنگی هنری در مساجد سطح کشور فعال هستند.