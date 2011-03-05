شیعیان باید با حذف اختلافات کوچک به عزت و اقتدار برسند

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی، در دیدار با دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و هیئت همراه، تصریح کرد: ارتباطات مسئولین کشور با مراجع و دفاتر آنها و حضور آنها مایه برکت بوده و امکان بهرهمندی از تجربیات طرفین را افزایش میدهد.
وی تاکید کرد: بخصوص در کار فرهنگی اینگونه ارتباطات و مشورتها میتواند مایه خیر و برکت بوده و نتیجه بهتری را در بر داشته باشد.
مسئول دفتر آیت الله سیستانی در ایران در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط فعلی جهان اسلام افزود: در این شرایط باید نسبت به رسانهها نگاه جدی داشته و آن را در اولویت قرار داد و در ارتباطات فی مابین از آن بهره برد.
وی استفاده از ابزار اطلاع رسانی و ارتباطات را در صدور پیام اسلام موثر دانست و تصریح کرد: استفاده از این ابزار برای ترویج فرهنگ اهل بیت (ع) و آموزههای دینی و انقلابی ثمرات فراوانی در پی دارد.
حجت الاسلام شهرستانی، در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ویژگیهای ایران به عنوان یک کشور شیعی خاطرنشان کرد: مهمترین ویژگی ایران این است که یک فقیه و مجتهد در رأس نظام قرار دارد.
وی با اشاره به اینکه شیعه امروز به جایگاه اصلی خود نزدیک میشود، گفت: ایران و عراق حکومت شیعی داشته و در لبنان نیز حضور شیعه را پررنگتر میبینیم اما در مقابل، دشمن بدنبال تضعیف شیعه است لذا شیعیان باید با کنار گذاشتن اختلافات کوچک بیش از پیش به عزت و اقتدار برسند.
مسئول دفتر آیت الله سیستانی در ایران با تأکید بر لزوم پیروی از سیره نبی اکرم(ص) در برخورد با دیگران تصریح کرد: باید در برخورد با افراد احترام و رافت رعایت شود و این مساجد هستند که باید ترویج دهنده این سیره باشند.
وی با تاکید بر جایگاه مساجد تصریح کرد: کانونهای مساجد باید تربیت نیروی متخصص و متعهد را در دستور کار خود قرار دهند.
حجت الاسلام شهرستانی، در ادامه از فعالیتهای قرآنی کانونهای مساجد تقدیر و تشکر کرد و افزود: شما باید خدارا شاکر باشید که خدمت در مساجد را روزی شما کرده است و از خدا بخواهید که این توفیق مستدام باشد.
وی در پایان خواستار توجه جدی و مضاعف به نهج البلاغه و گسترش فرمایشات امام علی (ع) در سطح جامعه شد.
خاطرنشان میشود در حال حاضر بیش از 9 هزار و چهارصد کانون فرهنگی هنری در مساجد سطح کشور فعال هستند.
قم - خبرگزاری مهر: مسئول دفتر آیت الله سیستانی در ایران گفت: شیعیان باید با کنار گذاشتن اختلافات کوچک بیش از پیش به اقتدار برسند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام سیدجواد شهرستانی، در دیدار با دبیر ستاد عالی کانونهای فرهنگی هنری مساجد کشور و هیئت همراه، تصریح کرد: ارتباطات مسئولین کشور با مراجع و دفاتر آنها و حضور آنها مایه برکت بوده و امکان بهرهمندی از تجربیات طرفین را افزایش میدهد.
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