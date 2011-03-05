به گزارش خبرنگار مهر، طبق هماهنگی‌های صورت گرفته قرار بود بازیکن ملی پوش امید تیم فولاد، عصر جمعه و بلافاصله پس از دیدار با صنعت نفت از اهواز راهی تهران شوند تا به اردوی تیم ملی امید بپیوندند اما کنسل شدن پروازهای فرودگاه اهواز به دلیل شرایط بسیار بد جوی و گرد و غبار شدید در این شهر، مانع از عزیمت فولادی‌ها به تهران شد.

به دنبال بروز این مشکل، باشگاه فولاد تلاش زیادی کرد بختیار رحمانی، آرش افشین و مهرداد جماعتی را با یکی از پروازهای صبح شنبه به تهران بفرستد که متاسفانه این امر نیز محقق نشد و در نهایت، قرار بر این شد این سه بازیکن با پرواز ساعت 20:30 امشب هواپیمایی آسمان به تهران سفر کنند.

با توجه به اینکه وضعیت هوا در اهواز کماکان نامساعد است، این احتمال وجود دارد که پروازهای عصر امروز نیز لغو شود که بدین ترتیب، سفر زمینی به تهران تنها راه حضور ملی‌پوشان فولاد در اردوی تیم ملی امید است. این در حالی است که داود پرهیزکاری سرپرست تیم ملی امید ایران اعلام کرده بود بازیکنان فولاد باید تا پیش از ظهر شنبه به اردوی تیم ملی امید ملحق شوند که این موضوع منتفی است.

کاروان امید کشورمان، روز یکشنبه تهران را به مقصد شهر ارومچی در چین ترک می‌کند تا پس از توقفی چند ساعته در این شهر، راهی بیشکک پایتخت قرقیزستان شود.

دیدار برگشت تیم های ملی امید ایران و قرقیزستان در حالی عصر چهارشنبه هفته جاری در بیشکک برگزار می‌شود که ملی پوشان امید ایران، دیدار رفت را با تک گل بختیار رحمانی بازیکن فولاد خوزستان به سود خود خاتمه دادند.