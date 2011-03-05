"ماندوو" در بخش مسابقه جشنواره فیلم میامی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم "ماندوو" اولین ساخته کارگردان ایرانی ابراهیم سعیدی در بخش مسابقه اصلی بیست و هشتمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم میامی در آمریکا روی پرده می‌رود و برای تصاحب جایزه اصلی این جشنواره با فیلم‌هایی از کشورهای مختلف به رقابت می پردازد.

فیلم سینمایی "ماندوو" در دو سانس مختلف از جمله ساعت 16امروز شنبه 14 اسفند ماه و ساعت 45/9 دوشنبه شب 16 اسفند در جشنواره میامی به نمایش درمی آید.

این جشنواره با شرکت فیلم‌هایی از کارگردانان سراسر جهان در بخش‌های مختلف؛ بخش مسابقه سینمای جهان، بخش رویداد ویژه، بخش سینمای 360 درجه، بخش تمرکز بر فلوریدا، بخش سینمای آمریکا، بخش مسابقه سینمای مستند و بخش مسابقه فیلم کوتاه در روزهای 13 تا 22 اسفندماه در شهر میامی در ایالت فلوریدا در کشور آمریکا برگزار می‌شود.

فیلم "ماندوو" در آخرین نمایش بین المللی خود، ساعت شش بعدازظهر 10 اسفند در سی و نهمین دوره جشنواره بین‌المللی فیلم بلگراد در سالن سینمایی مرکز فرهنگی شهر بلگراد در کشور صربستان روی پرده رفت. این جشنواره روز هفتم اسفند در شهر بلگراد آغاز شده و تا یکشنبه 15 اسفند ادامه خواهد داشت.

