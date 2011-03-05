به گزارش خبرگزاری مهر، این مراسم یکشنبه 15 اسفند ساعت 15 در ساختمان اصلی فرهنگستان هنر با نمایش فیلم "میراث ماندگار" آغاز می‌شود.

سپس محمدعلی معلم دامغانی، رئیس فرهنگستان هنر محمد جعفری، معاون پژوهشی و فناوری دانشگاه تهران و حمید بقایی، رئیس سازمان میراث فرهنگی درباره این دو اثر علمی، فرهنگی سخنرانی می‌کنند.

بخش دوم این برنامه به نقد و بررسی این دو کتاب اختصاص دارد. هادی ندیمی، مهدی حجت، سید محمد بهشتی و سعید سعیدفر در این بخش به نقد و بررسی این آثار می‌پردازند.

این مراسم با برگزاری نشست پرسش و پاسخ پایان خواهد یافت. مراسم رونمایی در فرهنگستان هنر واقع در خیابان ولیعصر (عج)، تقاطع طالقانی، پلاک 1552، طبقه سوم سالن کنفراس برگزار می‌شود.

